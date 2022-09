UK-Charts: The Last of Us und mehr – Drei Neueinsteiger in den Top 10

Passend zum Start in die neue Woche stehen ab sofort die aktuellen Retail-Charts aus Großbritannien bereit. Wie eigentlich nicht anders zu erwarten war, sicherten sich die Entwickler von Naughty Dog mit dem Remake zu "The Last of Us" den Platz an der Spitze.

Das Remake zu "The Last of Us" sicherte sich den ersten Platz der britischen Retail-Charts.

Zum Start in eine neue Woche dürfen die aktuellen Software-Charts aus Großbritannien natürlich nicht fehlen. Diese wurden wie gehabt von GfK Chart-Track erhoben und von GamesIndustry.biz veröffentlicht.

Anzumerken ist, dass sich die Charts lediglich auf die Verkäufe über den britischen Einzelhandel beziehen. Die Digital-Charts der vergangenen Woche folgen zu einem späteren Zeitpunkt. Wie bereits am heutigen Vormittag berichtet, sicherte sich das Remake zu „The Last of Us“ wenig überraschend den Platz an der Spitze der britischen Retail-Charts.

Laut GamesIndustry.biz verkaufte sich „The Last of Us“ ungefähr halb so oft wie „Saints Row“ in der ersten Verkaufswoche. Allerdings handelt es sich bei „Saints Row“ nicht nur um einen Multiplattform-Titel. Darüber hinaus wurden in der ersten Verkaufswoche drei Tage mehr erfasst, als es beim Remake von „The Last of Us“ der Fall ist.

Auf dem zweiten Platz fand sich in der vergangenen Woche Guerrilla Games‘ Action-Rollenspiel „Horizon Forbidden West“ ein, dessen Verkaufszahlen im Vergleich mit der Vorwoche um 46 Prozent zurückgingen. Auf den weiteren Plätzen folgen mit der „Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection“ und dem „F1 Manager 2022“ zwei weitere Neueinsteiger.

Anbei die kompletten Top 10 der letzten Woche.

UK-Charts: Die Top 10 der vergangenen Woche (Retail-only)

1. The Last of Us Part 1

2. Horizon: Forbidden West

3. Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection

4. F1 Manager 2022

5. Mario Kart 8 Deluxe

6. Saints Row

7. Nintendo Switch Sports

8. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

9. Pokémon Legends: Arceus

10. Animal Crossing: New Horizons

Quelle: GamesIndustry.biz

