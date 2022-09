The Last of Us Part Remake: Startete in UK offenbar deutlich schwächer als Saints Row

The Last of Us Part Remake:

In der vergangenen Woche wurde das Remake zu Naughty Dogs Kult-Titel "The Last of Us" exklusiv für die PlayStation 5 veröffentlicht. Aktuellen Berichten zufolge legte die Neuauflage zumindest im britischen Einzelhandel einen soliden Start hin und startete deutlich schwächer als "Saints Row".

Das Remake zu "The Last of Us Part 1" ist ab sofort erhältlich.

In der vergangenen Woche veröffentlichten Sony Interactive Entertainment und die Entwickler von Naughty Dog das technisch wie spielerisch aufpolierte Remake zum Kult-Titel „The Last of Us“.

Wie Christopher Dring von GamesIndustry.biz auf Twitter berichtet, feierte das Remake im britischen Einzelhandel einen soliden, aber keinesfalls beeindruckenden Launch. Stattdessen gelang es der Neuauflage von „The Last of Us“ laut Dring nur knapp, sich in der vergangenen Woche die Spitze der britischen Retail-Charts zu sichern.

Im Vergleich mit dem kürzlich veröffentlichten „Saints Row“ merkte Dring an, dass sich der Reboot in seiner ersten Woche im britischen Einzelhandel doppelt so verkauften konnte wie das Remake zu „The Last of Us“. Hier muss allerdings angemerkt werden, dass es sich bei „Saints Row“ um einen Multiplattform-Titel handelt, der für den PC sowie die PlayStation- und Xbox-Konsolen veröffentlicht wurde.

Ein Klassiker kehrt zurück

„The Last of Us: Part 1 ist diese Woche knapp die Nummer 1 in den britischen Einzelhandelscharts. Es ist ein Remaster und kein besonders großer Launch. Es hat etwa die Hälfte dessen verkauft, was Saints Row letzte Woche geschafft hat. Dies bezieht sich rein auf die physischen Verkaufszahlen“, so Dring.

„The Last of Us“ versteht sich als ein Remake, das hinsichtlich der Geschichte und dem grundlegenden Spielablauf dem entspricht, was bereits im Original aus dem Jahr 2013 beziehungsweise dem PlayStation 4-Remaster von 2014 geboten wurde. Gleichzeitig nahmen die Entwickler von Naughty Dog ausführliche grafische Verbesserungen vor und optimierten zudem das Gameplay. Hinzukamen verschiedene Zugänglichkeits-Optionen, um das Remake auch Spielern und Spielerinnen mit körperlichen Einschränkungen zugänglich zu machen. Weitere Details zu diesem Thema haben wir hier für euch zusammengefasst.

Weitere Meldungen zu The Last of Us:

Das Remake zu „The Last of Us“ ist seit Ende letzter Woche für die PlayStation 5 erhältlich. Eine Umsetzung für den PC befindet sich ebenfalls in Arbeit. Zur PC-Portierung wurden bisher allerdings weder ein handfester Releasetermin noch technische Details genannt.

The Last of Us: Part 1 is narrowly No.1 in the UK physical retail chart this week. It’s a remaster and not a particularly big launch. It’s sold around half of what last week’s Saints Row managed. This is purely physical sales — Christopher Dring (@Chris_Dring) September 4, 2022

Weitere Meldungen zu The Last of Us.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren