The Last of Us für PS5: Darum ist es laut Naughty Dog ein echtes Remake

Wenige Tage vor der PS5-Veröffentlichung von "The Last of Us" wurden von Naughty Dog noch einmal die Besonderheiten zusammengetragen, die den Titel zu einem echten Remake machen sollen.

Das Remake von „The Last of Us“ steht unmittelbar vor der Veröffentlichung. Der Titel unterscheidet sich deutlich von einem Remaster, wie die Entwickler von Naughty Dog in einem Blogeintrag versprechen. Untermauert wird diese Aussage anhand mehrerer Beispiele, darunter das Kampfsystem.

Ergänzend könnt ihr euch ein neues Entwicklervideo anschauen, das unterhalb dieser Zeilen eingebettet ist und sich ebenfalls diesem Thema annimmt.

„Für mich ist das, was es zu einem Remake und nicht zu einem Remaster macht, die Summe der Verbesserungen“, so Shaun Escayg von Naughty Dog, der beim Original als Lead Cinematic Animator beteiligt war und auch beim Remake involviert ist. „Es sind nicht nur die gleichen Charaktere, Umgebungen, die Art Direction usw., die auf besserer Hardware laufen. Wir haben alles komplett neu gestaltet, von der Art Direction, der Beleuchtung, der [Beleuchtungs-]Technologie bis hin zu den Charakterdesigns selbst.“

Umgebung wirkt lebendiger

Naughty Dog habe all das angewandt, was das Unternehmen in den zehn Jahren seit dem Original lernen konnte. Und die neue Technologie wurde genutzt, um „etwas zu schaffen, das dem Original treu bleibt, aber auf eine moderne Art und Weise neu interpretiert wird“.

Beim Remake von „The Last of Us“ wurde die Welt laut Escayg geordneter gestaltet, sodass die Umgebungen und Räume lebendiger wirken. „Das Licht fällt durch die Bäume, Moos wirbelt auf, wenn man durch wasserdurchtränkte Straßen watet, Käfer rühren sich im Gebüsch, Autos wackeln unter deinem Gewicht, wenn du auf ihnen landest. Das alles zusammen erdet die Welt und lässt den Spieler in das Spielgeschehen eintauchen“, so die Art Directorin.

Die Änderungen sollen auch dafür sorgen, dass sich die Kämpfe lebendiger anfühlen: „Wenn man hinter einem verlassenen Fahrzeug in Deckung geht und sieht, wie sich das Auto biegt und ächzt, wie das Glas zersplittert und das Fahrgestell wackelt, wenn es von Schüssen getroffen wird, dann steigert das das Erlebnis noch.“

Auch am Kampfsystem wurden Änderungen und Verbesserungen vorgenommen. Während die Kampfbegegnungen im Original mehr oder weniger vordefiniert waren, kommen beim Remake die KI-Engine und Tool-Suites zum Einsatz, um dynamischere Begegnungen zu erzeugen.

Dazu erklärt der Lead Programmer John Bellomy: „Wir haben dynamischere Begegnungen dank der gepaarten Suche und des neuen Erkundungsverhaltens, der topografischen Analyse mit Wegfindung und der Erkundung der Sichtbarkeit, so dass Dinge wie Schleichen und Hinterhalte in mehr Situationen funktionieren.“

Mehr aktive NPCs in eurer Umgebung

Dadurch soll das Spiel interessanter werden, denn es könne zu neuen und aufregenden Situationen kommen, die nicht einmal Naughty Dog einkalkuliert hatte.

Laut Designer Christian Wohlwend war eine der größten Einschränkungen des PS3-Originals die Begrenzung auf acht NPCs. Um dies zu umgehen, musste Naughty Dog damals die Aufmerksamkeit der NPCs ein- und ausschalten. Auf der PS5 sind bis zu 128 aktive NSCs möglich. Allerdings sollen sich Spieler keine Sorgen darüber machen, dass sie gegen so viele Infizierte auf einmal kämpfen müssen.

Zu den weiteren Features des Remakes von „The Last of Us“ gehören das 3D Audio und verbesserte Animationen, die sich zu den allgemeinen grafischen Verbesserungen des Titels gesellen. Auf dem PlayStation Blog liefert Naughty Dog viele weitere Details zu den Dingen, die einen positiven Einfluss auf das Remake haben sollen.

Das Remake von „The Last of Us“ erscheint am 2. September 2022 sowohl in einer Download- als auch einer Retail-Fassung exklusiv für die PS5. Zu einem späteren Zeitpunkt folgte eine PC-Fassung.

