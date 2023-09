The Last of Us Day: Naughty Dog dämpft die Erwartungen

The Last of Us Day:

Passend zum “The Last of Us Day” hat Naughty Dog für Fans eine Ankündigung parat - nämlich die, dass es keine Ankündigungen und dergleichen zu kommenden TV- und Spiele-Projekten geben wird. Zuschauer sollen in einem Stream dennoch auf ihre Kosten kommen.

Der 26. September 2013 ist im Universum von “The Last of Us” ein wichtiger Gedenktag, da die Infektion an diesem Tag eine kritische Masse erreichte und zum nationalen Ausnahmezustand führte.

Auch am 26. September 2023 wird der “The Last of Us Day” – zuvor als “Outbreak Day” bekannt – zelebriert. Allerdings sorgte der Entwickler Naughty Dog im Vorfeld dafür, dass die Erwartungen der Fans nicht zu sehr in die Höhe getrieben werden. Denn das, was sie möglicherweise erwarten, werde nicht passieren.

Keine Neuigkeiten zu Filmen oder Spielen geplant

Wie schon in den vergangenen Jahren möchte Naughty Dog auch heute über die “The Last of Us”-Reihe sprechen und sie gebührend feiern. Ein neues Spiel oder TV-Projekte werden allerdings kein Thema sein, wie der Entwickler in einem Tweet berichtet.

Der Hinweis erfolgte schon gestern und lautet wie folgt: “Der The Last of Us Day steht vor der Tür. Wir feiern ihn morgen um 9 Uhr PT mit einem #TLOUDay-Stream mit Ankündigungen zu Kunstgegenständen, Merchendise und mehr. Während wir das 10-jährige Vermächtnis der Serie würdigen, werden wir keine zukünftigen Spiele- oder TV-Show-Projekte besprechen.”

Da der Tweet schon gestern veröffentlicht wurde, bezieht sich Naughty Dog natürlich auf den heutigen Dienstag. Angeschaut werden kann der Stream ab 18 Uhr.

The Last of Us Day is nearly upon us! We’re celebrating with a #TLOUDay stream tomorrow at 9am PT featuring announcements focused on art, merch, and more. While we’re honoring the series‘ 10-year legacy, we will not be discussing any future game or TV show projects. — Naughty Dog (@Naughty_Dog) September 25, 2023

Im Zuge des “The Last of Us Day”-Streams wird es laut Naughty Dog also keine Neuigkeiten zu “Factions” und dergleichen geben, ebenso wenig wie Updates zur zweiten Staffel der HBO-Adaption. Stattdessen können sich Zuschauer einmal mehr auf neue Fanartikel einstellen, mit denen die Marke gefeiert wird.

Die Fortsetzung der erfolgreichen HBO-Serie „The Last of Us“ ist längst in trockenen Tüchern und wurde zuletzt lediglich von den Hollywood-Streiks aufgehalten.

So erklärte der Showrunner Craig Mazin im vergangenen August: „Ich denke, dass es so gut wie sicher ist, dass wir nicht in der Lage sein werden, dann anzufangen, wann wir gehofft hatten, anzufangen, was traurig ist.“

Das könnte euch ebenfalls zu The Last of Us interessieren:

Im Fall von “The Last of Us Part 3” sieht die Zukunft etwas trüber aus, da es bisher zu keiner Ankündigung kam. Angedeutet wurde die Entwicklung immerhin.

Und nach den enormen Erfolgen der bisher veröffentlichten Spiele wäre es eine Überraschung, wenn die Marke fallen gelassen wird. Allerdings warten viele Fans seit Jahren ebenfalls auf ein neues “Uncharted”, für das am Ende des letzten Teils ein möglicher Weg geebnet wurde.

Weitere Meldungen zu The Last of Us.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren