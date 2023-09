The Last of Us Serie: Abby-Darstellerin gefunden – wer könnte es sein?

The Last of Us Serie:

Showrunner Craig Mazin hat verraten, dass die Rolle von Abby mittlerweile erfolgreich besetzt wurde. Wer die umstrittene Protagonistin spielen wird, hat er allerdings nicht mitgeteilt.

Während die Person dahinter noch nicht bekannt ist, sind die Fans schon fleißig am spekulieren. Hierbei deuten ein paar Hinweise klar auf Shannon Berry hin. Die 1,70 Meter große Schauspielerin hat in der Vergangenheit unter anderem in der Dramaserie „The Wilds“ eine Hauptrolle verkörpert.

Der amerikanische Gaming-YouTuber hat zudem herausgefunden: Naughty Dogs Neil Druckmann folgt der jungen Schauspielerin auf Instagram schon seit einem Jahr. Zu diesem Zeitpunkt brachten die Leute Shannon Berry als perfekte Besetzung für Abby ins Gespräch.

Berry folgt Druckmann übrigens ebenfalls auf Instagram – genau wie Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie), Sony Music Soundtracks und dem „The Last of Us“-Account. Außerdem hinterließ sie einen Like bei einem von Druckmanns Beiträgen über die postapokalyptische Serie.

Vom Aussehen her würde Berry definitiv als Abby durchgehen:

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

„Sie haben irgendwie Recht“

Dass Shannon Berry der Figur ähnlich sieht, hat sie bereits Ende 2020 eingesehen. Damals schrieb sie auf Twitter: „Ok, ich habe jetzt zu viele Leute gesehen, die sagen, dass ich wie Abby aus The Last of Us aussehe und wow, sie haben irgendwie Recht.“

Die Fans würden es jedenfalls begrüßen, wenn die gecastete Darstellerin Abby möglichst ähnlich sieht. An Bella Ramsey kritisierten nämlich viele die mangelnde Ähnlichkeit, auch wenn die Britin schauspielerisch voll überzeugen konnte.

Weitere Meldungen zur „The Last of Us“-Serie:

Ein weiterer Name, der mit Abby in Verbindung gebracht wird: Florence Pugh. Laut MyTimeToShineHello wurde der 27-Jährigen die Rolle vor dem Autorenstreik angeboten. Deren zweite Quelle deutet wiederum auf die oben thematisierte Shannon Berry hin. Es kann also eigentlich nur eine dieser beiden Schauspielerinnen sein.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Weitere Meldungen zu The Last of Us.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren