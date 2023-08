Last of Us Serie: Co-Showrunner Mazin über die Anzahl der Staffeln und die Rolle von Abby

Last of Us Serie:

Aktuell arbeitet Craig Mazin als Co-Showrunner an der zweiten Staffel der TV-Serie von "The Last of Us". Im Interview mit The Hollywood Reporter plauderte Mazin über die mögliche Anzahl der geplanten Staffeln und die Besetzung der Rolle von Abby.

Die erste Staffel zu "The Last of Us" entwickelte sich zu einem großen Erfolg.

Nach dem durchschlagenden Erfolg der ersten Season wird aktuell an der zweiten Staffel der TV-Serie von „The Last of Us“ gearbeitet. Auch wenn der Streik in Hollywood die Arbeiten an der nächsten Staffel aktuell ausbremst, verlor Co-Showrunner Craig Mazin im Interview mit The Hollywood Reporter ein paar Worte über sein aktuelles Projekt.

Zunächst wies er darauf hin, dass der Erfolg der ersten Staffel erwartungsgemäß dazu führte, dass HBO für die Arbeiten an der zweiten Staffel das Budget erhöhte. Wie hoch dieses im Endeffekt ausfällt, verriet Mazin zwar nicht, versicherte jedoch, dass ausreichend Geld vorhanden ist, um auch die zweite Staffel zu einem Erfolg zu machen.

Apropos Staffeln: Wie Mazin ergänzte, sollten vier Staffeln seiner Meinung nach ausreichend sein, um die Geschichte von „The Last of Us“ erzählen zu können. In Stein gemeißelt sei diese Zahl allerdings noch nicht, wie Mazin ausführte: „Man weiß es nicht. Es könnten am Ende auch drei oder fünf sein. Aber vier Staffeln scheinen eine gute Zahl zu sein. Einige Staffeln benötigen aufgrund der Geschichte, die wir erzählen, weniger Episoden, andere hingegen mehr.“

Sorgt die Besetzung von Abby ebenfalls für Diskussionen?

Bereits in „The Last of Us: Part 2“, das im Jahr 2020 für die PlayStation 4 veröffentlicht wurde, sorgten die Entwickler von Naughty Dog mit dem spielbaren Charakter Abigail „Abby“ Anderson für reichlich Gesprächsstoff. Zwar wich Mazin der Frage, ob Abby für die zweite Staffel der TV-Serie bereits gecastet wurde, geschickt aus, deutete allerdings an, dass die Besetzung von Abby ein weiteres Mal für Diskussionen sorgen könnte.

„Die Dinge waren im Gange und der Streik hat uns ausgebremst“, so der Co-Showrunner weiter. „Bei Abby handelte es sich um die erste Rolle, die wir in Angriff nehmen wollten. Bei der Bekanntgabe der wichtigen Rollen haben wir eine gute Erfolgsbilanz. Oftmals haben die Leute gesagt ‚Wirklich jetzt?‘, was wahrscheinlich so weitergehen wird.“

„Es mag da Meinungsverschiedenheiten geben. Ich bin jedoch der Ansicht, dass wir es bisher richtig gemacht haben und das Publikum scheint zu denken, dass wir es richtig gemacht haben. Auch die Academy scheint der Meinung zu sein, dass wir es richtig gemacht haben“, heißt es abschließend.

Nicht nur unter den Zuschauern erfreute sich die erste Staffel von „The Last of Us“ großer Beliebtheit. Auch die Kritiker waren begeistert. Dies zeigte sich zuletzt an der Tatsache, dass die erste Staffel in diesem Jahr für gleich 24 Emmys nominiert wurde.

