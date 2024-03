Neues Naughty-Dog-Spiel: Neil Druckmann spricht über harte Entwicklung

Naughty Dog war in den vergangenen zehn Jahren hauptsächlich mit der Entwicklung von “The Last of Us” beschäftigt. 2013 erschien der erste Teil der Reihe. Es folgten “Left Behind”, ein Remaster, ein Sequel, ein Remake und noch ein Remaster.

2016 erschien immerhin “Uncharted 4”, bevor im Folgejahr die Standalone-Erweiterung “Uncharted: The Lost Legacy” auf den Markt kam.

„The Last of Us Online“ wiederum sollte zu einem Live-Service-Spiel werden. Die Entwicklung wurde zwischenzeitlich gestoppt. Und während “The Last of Us Part 3” dem Vernehmen nach auf dem Plan steht, arbeitet Naughty Dog auch an anderen Projekten.

Neues Projekt sehr ehrgeizig und stressig

In einem Interview mit Logically Speaking beschreibt Naughty Dogs Neil Druckmann das neue Spiel als „wirklich ehrgeizig“, betonte aber auch, dass die Entwicklung für ihn und das Team „wirklich hart“ sei. Auf welche Marke er sich bezieht, verriet er nicht. Vorherige Aussagen deuteten jedoch an, dass es sich nicht um ein neues „The Last of Us“ handelt.

“Die Arbeit an diesem neuen Spiel ist wirklich ehrgeizig, Teile davon sind wirklich schwer, aber ich habe mich wirklich dem Wissen hingegeben, dass es wirklich schwer sein wird, dem Wissen, dass es die Mitglieder des Teams stressen wird”, so Druckmann, der zugleich versucht, die Erfahrung so „freudvoll“ wie möglich zu gestalten.

Druckmann erklärte ebenfalls, dass er froh darüber sei, das Team anführen und deren Ideen sowie Visionen für das Spiel berücksichtigen zu dürfen. Besonders hervorheben wollte er die wertvollen Beiträge von Kurt Margenau, dem Co-Game Director von “The Last of Us Part 2”.

„Kürzlich hat er etwas zu diesem neuen Spiel gemacht und ist wirklich aufgestanden und hat diese leidenschaftliche Rede gehalten, und ich war einfach so stolz“, sagt Druckmann. „Zu sehen, wie andere Menschen sich der Situation stellen und mich auf wunderbare Weise überraschen. Heutzutage macht mir das sehr viel Freude, und ich helfe Menschen dabei, sich selbst durch Kunst auszudrücken.“

Nicht mehr viele Spiele mit Druckmann

Im selben Interview räumte Druckmann ein, dass die Entwicklung von Videospielen dieser Größenordnung eine sehr stressige Angelegenheit sei. Und er könne es sich nicht vorstellen, auf dieser Basis “ewig” weiterzumachen.

“Es ist sehr stressig, so viele Leute und mehrere Studios weltweit zu verwalten”, so Druckmann, der gedanklich offenbar schon mit dem Finale plant. Er habe angefangen, darüber nachzudenken, “wie viele dieser Spiele“ noch in ihm stecken und es seien “nicht mehr viele”.

Druckman war als Creative-Director für “The Last of Us”, “The Last of Us: Left Behind”, “Uncharted 4: A Thief’s End” und “The Last of Us Part 2” verantwortlich, arbeitete zwischendurch in verschiedenen Positionen allerdings auch an anderen Spielen.

Und allzu viele Großprojekte, die mitunter jahrelang in der Entwicklung verweilen, sind schon altersbedingt nicht mehr möglich.

