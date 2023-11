The Last of Us Part 3: Naughty Dog hat „andere Projekte in Arbeit“

The Last of Us Part 3:

"The Last of Us Part 3" dürfte auf der Wunschliste vieler Spieler verweilen. Doch während die Ankündigung noch aussteht, deutet eine Aussage von Naughty Dogs Neil Druckmann darauf hin, dass sich das Studio zunächst anderen Projekten widmet.

Nachdem Naughty Dog mit der “Uncharted”-Reihe große Erfolge feiern konnte, brachte das Studio mit “The Last of Us” eine weitere Erfolgsreihe auf den Markt. Der erste Teil startete 2013 auf der PS3, bevor ein Jahr später ein PS4-Remaster folgte.

Mit einem Remake ist “The Last of Us” seit 2022 als eigenständige Version auf der PS5 spielbar. Und auch das 2020 für die PS4 veröffentlichte “The Last of Us Part 2” nimmt als Remastered-Version Kurs auf die PS5.

Nach den Erfolgen der Spiele rund um Ellie und Joel, die eine gleichermaßen populäre TV-Serie nach sich zogen, stellt sich die Frage, wie es um “The Last of Us Part 3” steht. Und wer könnte diese Frage besser beantworten als Neil Druckmann, Creative Director und Co-Präsident von Naughty Dog?

Bei Naughty Dog sind andere Projekte in Arbeit

Druckmann sprach kürzlich mit Entertainment Weekly, wobei es hauptsächlich um das kürzlich angekündigte “The Last of Us 2 Remastered” ging. Aber auch ein Sequel war Thema dieses Interviews.

Auf die Frage, ob “The Last of Us Part 3” jemals bei Naughty Dog entstehen könnte, erfolgte zunächst eine ausweichende Antwort.

„The Last of Us ist offensichtlich eine Welt, die ich sehr liebe und von der ich weiß, dass unser Studio und die Fans das auch tun. Aber ich habe im Moment nichts zur Zukunft der Serie zu sagen, abgesehen von unserem Fokus auf The Last of Us Part 2 Remastered“, so Druckmann gegenüber der Publikation.

Im weiteren Verlauf bestätigte er allerdings, dass Naughty Dog „andere Projekte in Arbeit“ hat. Ob diese mit der “The Last of Us”-Reihe in Verbindung stehen, ist nicht zweifelsfrei klar. Bekannt ist, dass die zweite Staffel der TV-Serie ab dem kommenden Jahr gedreht wird.

Ein neues Spiel könnte folgen: Anfang des Jahres äußerte Druckmann in einem Interview, dass er davon überzeugt sei, dass es im “The Last of Us”-Universum noch unerzählte Geschichten gibt. Zumindest auf einen dritten Teil werden Fans wohl noch eine ganze Weile warten müssen.

Neue Marke oder Sequel?

Gerüchte zu den Projekten von Naughty Dog gab es in den vergangenen Jahren mehrfach. Einerseits hieß es, dass “The Last of Us Part 3” längst in Arbeit sei. Ein anderes Gerücht besagte, dass Naughty Dog an einem brandneuen Projekt werkelt, das sich sowohl von “The Last of Us” als auch von “Uncharted” unterscheidet.

Letztendlich dürften beim Entwickler mehrere Projekte in früheren und späteren Produktionsphasen stecken. Fast fertig ist die Remaster-Version von “The Last of Us Part 2”, die im Januar 2024 erscheinen und neue Spielinhalte mit sich bringen wird.

Was würdet ihr gerne als Nächstes von Naughty Dog sehen? Ein neues “Uncharted”? Ein neues “The Last of Us”? Oder eine komplett neue Marke?

