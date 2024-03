The Last of Us Part 2 Remastered: Patch 1.1.2 mit diversen Verbesserungen steht bereit – Changelog

The Last of Us Part 2 Remastered:

Wie sich der offiziellen Website entnehmen lässt, steht ab sofort ein neuer Patch zu "The Last of Us: Part 2 Remastered" bereit. Der Patch hebt die PS5-Neuauflage auf die Version 1.1.2 und bringt diverse Verbesserungen mit sich, auf die im offiziellen Changelog eingegangen wird.

Zum Release Ende Januar hatte „The Last of Us: Part 2 Remastered“ mit diversen kleinen Fehlern zu kämpfen, die Naughty Dog nach und nach mit entsprechenden Updates behebt.

Wie die Entwickler auf der offiziellen Website bestätigten, steht ab sofort der nächste Patch zur PS5-Neuauflage zum Download bereit. Der besagte Softwareflicken trägt die Versionsnummer 1.1.2 und behebt laut Entwicklerangaben einen Fehler mit den Trophäen. Hier wurden vereinzelte Erfolge nicht wie vorgesehen freigeschaltet, wenn ihr eure Fortschritte aus der PS4-Fassung in das PS5-Remaster importiert habt.

Nach der Installation des Updates 1.1.2 solltet ihr euch die entsprechenden Trophäen endlich sichern können. Die weiteren Fehlerbehebungen betreffen die Nutzeroberfläche oder den Roguelike-Modus „No Return“.

Welche Probleme Naughty Dog im Detail in Angriff nahm, verrät euch ein Blick auf den offiziellen Changelog.

Der Patch 1.1.2 in der Übersicht

Gameplay

Problem behoben, bei dem der Spieler während des letzten Kampfes des Spiels nicht mehr in der Lage war, Nahkampfangriffe auszuführen.

[No Return] Ein Problem wurde behoben, bei dem der Handelsposten manchmal nur drei Optionen zum Kauf anbot.

[No Return] Ein Problem wurde behoben, bei dem Clickers in bestimmten Karten in der Umgebung stecken bleiben konnten.

Allgemein

Ein Problem mit dem Import von PS4-Speicherdaten wurde behoben, bei dem einige zuvor verdiente Trophäen nach dem Import nicht freigeschaltet wurden.

Ein Animationsproblem wurde behoben, das auftreten konnte, wenn der Spieler beim Betreten einer Werkbank angegriffen wurde.

Ein Problem wurde behoben, bei dem Abbys Bonus-Skins dazu führten, dass Waffen während bestimmter Spielszenen falsch angezeigt wurden.

Mehrere kleinere UI-Korrekturen im gesamten Spiel.

Mehrere kleinere Audio-Korrekturen im gesamten Spiel.

Lokalisierung

Verschiedene kleinere Lokalisierungskorrekturen im gesamten Spiel.

Barrierefreiheit

[No Return] Ein Problem wurde behoben, das verhinderte, dass die Text-zu-Sprache-Option die Platzierung in der Bestenliste korrekt vorlas.

„The Last of Us: Part 2 Remastered“ erschien im Januar für die PS5. Neben einer technisch aufpolierten Version der Kampagne umfasst die Neuauflage diverse neue Inhalte wie den „No Return“ genannten Rougelike-Modus.

Aktuellen Berichten zufolge gehört „The Last of Us: Part 2 Remastered“ zu den nächsten Titeln der PlayStation Studios, die für den PC umgesetzt werden.

Sollten sich die Angaben des Leakers „Silknigth“ bewahrheiten, dann erfolgt die Ankündigung für den PC im Laufe des Monats April und somit schon in ein paar Wochen.

