The Last of Us: Pedro Pascal soll mit seinen Aufnahmen für Staffel 2 schon fertig sein

The Last of Us:

Pedro Pascal ist derzeit ein vielbeschäftigter Schauspieler. Berichten zufolge soll er seine Arbeiten an der zweiten Staffel von "The Last of Us" bereits abgeschlossen haben.

Nach mehreren Verzögerungen, unter anderem wegen des Streiks der WGA (The Writers Guild of America), haben die Dreharbeiten zu der zweiten Staffel der Serienadaption von „The Last of Us“ am 12. Februar 2024 im kanadischen Vancouver begonnen. Berichten zufolge soll einer der Darsteller seine Arbeiten aber schon wieder abgeschlossen haben.

Der kürzlich ausgezeichnete Pedro Pascal soll angeblich nur etwa einen Monat am Set gewesen sein. Der Schauspieler bereitet sich nun auf seine Rolle als Reed „Mister Fantastic“ Richards in Marvels „Fantastic Four“ vor, zu dem die Dreharbeiten im Sommer beginnen sollen.

Kurze Dreharbeiten – schlechte Nachrichten für Pascals Joel?

Die Informationen stammen von Brancheninsider Daniel Richtman, der über die Dreharbeiten am 25. März auf seiner Patreon-Seite berichtete. Richtman teilte den Kollegen von Kotaku mit, dass die Arbeiten zu der „The Last of Us“-Serie angeblich im August abgeschlossen werden. Die Premiere der Show könnte dann irgendwann zwischen März und April 2025 ausgestrahlt werden.

Nachdem die erste Staffel der Serie die Geschehnisse von „The Last of Us (Part 1)“ und des Story-DLCs „Left Behind“ behandelte, wird es in Season 2 mit der Handlung von „The Last of Us Part 2“ weitergehen. Wer das Spiel gespielt hat, wird schnell darauf schließen können, warum Pedro Pascal angeblich nur so kurze Zeit am Set war. Wenn man dem Bericht von Daniel Richtman Glauben schenkt, könnte die zweite Staffel der Serie so verlaufen, wie es auch in dem Spiel „The Last of Us Part 2“ der Fall war.

Darauf lässt auch schließen, dass die Schauspielerin Kaitlyn Dever die Rolle der Abby übernehmen wird. Weitere neue Darsteller für die zweite Staffel sind Isabela Merced als Dina sowie Young Mazino als Jesse. Neben Pedro Pascal als Joel wird auch Bella Ramsey als Ellie für die kommende Season von „The Last of Us“ zurückkehren.

Quelle: Kotaku

