The Last of Us: Award für den Joel-Darsteller – Update zu Staffel 2

The Last of Us:

Am vorletzten Wochenende gewann Pedro Pascal bei den People’s Choice Awards die Trophäe für den männlichen TV-Star des Jahres. Als Joel Miller in der „The Last of Us“-Serie konnte er die Fans voll überzeugen.

Nur ein paar Tage später erhielt er schon die nächste Auszeichnung: Bei den jährlichen SAG Awards erhielt er einen Award für seine Leistung als männlicher Darsteller in einer Dramaserie.

Für das Event in Los Angeles ist Pascal extra aus Vancouver angereist. Dort sind kürzlich die Dreharbeiten zur zweiten „The Last of Us“-Staffel angelaufen.

Bei seiner Dankesrede musste Pascal gestehen, dass er „ein bisschen betrunken“ ist:

Später im Presseraum erklärte der 48-Jährige, der Sieg habe ihn überrascht. Ein paar Tränen konnte er sich nicht verkneifen.

Dreharbeiten laufen fantastisch

Wie der Dreh von Staffel zwei bisher so läuft, verriet er gegenüber Deadline. „Die Dreharbeiten laufen fantastisch. Es ist schon beeindruckend, mit welcher Konzentration und Hingabe alle an Staffel zwei arbeiten“, schwärmt der Schauspieler.

Pascal hat noch mehr positive Worte übrig und lobte „diese Art von Führung und Leitung“, die er noch nie zuvor erlebt habe. Er führt fort: „Jeder, unsere gesamte Crew, arbeitet härter, als ich es mir überhaupt vorstellen kann. Sogar härter als bei unserer ersten Staffel, was fast unmöglich ist. Es ist ziemlich inspirierend und unglaublich, und das haben wir ihnen zu verdanken.“

Wie es sich anfühlt, wieder in die Rolle von Joel zu schlüpfen? „Seltsamerweise ganz neu“, meint Pascal.

Abschließend heißt es: „Ich schätze, ich lerne jeden Tag etwas Neues und ich werde wahrscheinlich für den Rest meines Lebens darüber nachdenken.“

Die Dreharbeiten laufen bis September. Irgendwann 2025 erfolgt dann die Ausstrahlung der zweiten Staffel. Behandelt werden die Ereignisse von „The Last of Us Part II“, weshalb mehrere neue Darsteller einen Auftritt haben. Darunter fallen Kaitlyn Dever als Abby, Isabel Merced als Dina und Young Mazino als Jesse. Einen gänzlich neuen Charakter spielt wiederum Catherine O‘ Hara.

Weitere Meldungen zu The Last of Us Serie.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren