Neil Druckmann: Naughty-Dog-Head stellt Aussage zur „Neudefinition der Mainstream-Wahrnehmung“ richtig

Sony hat in dieser Woche ein umfangreiches Interview mit Neil Druckmann, Studio Head und Head of Creative bei Naughty Dog, veröffentlicht. Dabei kam es zu einer Aussage, die später in den Schlagzeilen landete.

Im Interview sprach er über das neue Projekt des Studios hinter “The Last of Us”. In der veröffentlichten Zusammenfassung steht der folgende Wortlaut: “Ich bin gespannt, wie dieses neue Spiel ankommt, vor allem nach dem Erfolg von The Last of Us. Denn es könnte die Wahrnehmung des Mainstreams von Spielen neu definieren.”

Aussagen wurden aus dem Zusammenhang gerissen

Nachdem das von Sony veröffentlichte Interview in dieser Woche viel Beachtung fand, verwies Druckmann auf Twitter/X darauf, dass seine Aussagen verändert wurden und nicht mehr den Zusammenhang widerspiegeln, der angedacht war.

„Bei der Bearbeitung meiner weitschweifigen Antworten in meinem kürzlichen Interview mit Sony sind leider einige meiner Worte, der Kontext und die Absicht verloren gegangen“, schrieb Druckmann. „Nun, hier ist die vollständige, lange, abschweifende Antwort auf die letzte Frage zu unserem zukünftigen Spiel“.

Die vollständige Antwort, die im nachfolgenden Tweet zu lesen ist, enthält nicht die Zeile über die Neudefinition der Mainstream-Wahrnehmung und bezieht sich eindeutiger darauf, dass Nicht-Gamer dem Medium inmitten all der Film- und Fernsehadaptionen mehr Aufmerksamkeit schenken.

In editing my rambling answers in my recent interview with SONY, some of my words, context, and intent were unfortunately lost. Well, here's the full long rambling answer for the final question about our future game… pic.twitter.com/tVuxX3LYJF — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) May 25, 2024

Druckmann bezog sich auf Fernsehserien und Filme

„Es gibt eine neue Wertschätzung für Spiele, die ich nie zuvor gesehen habe“, heißt es in der von Druckmann veröffentlichten Version. „Als ich aufgewachsen bin, waren Spiele eher etwas für Kinder. Jetzt ist es eindeutig für alle da. Aber wenn man ein Gamer ist, weiß man um das Potenzial von Spielen. Und Nicht-Gamer wissen nicht wirklich, was sie verpassen. Aber meine Hoffnung war, dass wir das ändern können, wenn wir The Last of Us als TV-Serie machen.“

Gleichermaßen verwies Druckmann auf den Erfolg der “Fallout”-Serie, die ebenfalls dazu beitragen würde, den Nicht-Gamern die Welt der Videospiele näherzubringen.

„Ich glaube, es öffnet einer Reihe von Leuten die Augen, die sich der Art von Erfahrungen, die es in Spielen gibt, nicht bewusst waren… Ich bin also nicht nur gespannt auf das Spiel, das wir machen – und es ist etwas wirklich Neues für uns -, sondern ich bin auch gespannt, wie die Welt darauf reagiert. Aufgrund von The Last of Us und dem Erfolg der Serie schauen die Leute auch außerhalb der Spielebranche auf uns, um zu sehen, was wir als nächstes herausbringen“, heißt es weiter.

Es kommt häufig vor, dass in Interviews getätigte Aussagen gekürzt oder verdichtet werden. Nicht so häufig passiert es hingegen, dass die interviewten Personen ihre ursprünglichen, unbearbeiteten Worte veröffentlichen. Im Fall von Druckmanns Aussagen sind die nachträglichen Änderungen allerdings erheblich.

