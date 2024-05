Skull and Bones: Kostenlos spielen und Inhalte der Season 2 aufgelistet

"Skull and Bones" startet nicht nur in die zweite Season. Auch können sich Spieler dank eines Gratis-Events kostenlos vom Piratenabenteuer überzeugen.

Nach der jahrelangen Entwicklung wurde aus “Skull and Bones” nicht der erhoffte Hit. Ubisoft zeigte sich mit den Zugriffen allerdings zufrieden und hat offenbar nicht vor, die geplanten Seasons zu stoppen.

Y1S2, also die zweite Season des ersten Support-Jahres, steht vor der Tür und hat einiges an Inhalten in den Kajüten. Damit sich Spieler, die bisher keinen Blick auf “Skull and Bones” werfen wollten, in Erfahrung bringen können, was sie möglicherweise verpassen, steht außerdem ein Gratis-Event bevor.

Skull and Bones sieben Tage lang kostenlos spielen

Wie Ubisoft auf der offiziellen Webseite mitteilt, startet am 30. Mai 2024 eine Free-Week, die bis zum 6. Juni 2024 freigeschaltet ist. Die Aktion läuft über alle Plattformen hinweg, also PS5, Xbox Series X/S und PC. Die genauen Zeiten:

Start der Free-Week:

PC: 30. Mai um 18 Uhr

PS5, Xbox: 30. Mai um 19 Uhr

Ende der Free-Week:

Xbox: 6. Juni um 9 Uhr

PS5, PC: 6. Juni um 14 Uhr

Welche Inhalte werden während der Free-Week von “Skull and Bones” freigeschaltet? Laut Ubisoft können sich Spieler durch das komplette Spiel arbeiten. Eine Woche lang sei ein “unbegrenztes Spielerlebnis” möglich.

Und damit der Fortschritt nicht den Weg des Dodo geht, darf er in die Vollversion übertragen werden, sofern sich Spieler für den Kauf entscheiden. Bei Amazon gibt es die Disk-Version aktuell für unter 45 Euro*.

Auch ein Preload wird angeboten: So können interessierte Nachwuchs-Piraten die kostenlos spielbare Version von “Skull and Bones” ab dem 28. Mai 2024 um 18 Uhr auf die Plattform ihrer Wahl packen.

Patchnotes für Season 2 von Skull and Bones

“Skull and Bones” ist als Service-Spiel konzipiert. Und mit der zweiten Season des Piratentitels stoßen Spieler auf allerhand Neuerungen und Inhalte. Dazu gehört eine neue Handlung, die mit Verträgen einhergeht.

“Als Kommandeure ihrer Chorus-Flotte wurden die extravaganten, aber tödlichen Zwillinge Armand und Bertrand Hubac zusammen mit der Compagnie Royale in den Indischen Ozean geschickt, um das Ruder und die wachsende Piratenbedrohung auszulöschen“, heißt es.

Die Abwehr der neuen Bedrohung erstreckt sich über mehrere Folgen, die nach und nach freigeschaltet werden. Ubisoft setzt hier auf einen Zwei-Wochen-Rhythmus.

Mit der Brig kommt ein neues Schiff hinzu: Laut Ubisoft ist es ein schnelles und wendiges Hilfsschiff, das sich zum Auslegen von Minenfeldern und Reparieren von Bojen eignet. Spieler können sich die Brig durch das Abschließen von Smuggler-Pass-Herausforderungen verdienen.

Mit der neuen Waffenart Mine-Springloader sind Spieler von “Skull and Bones” in der Lage, Bojen zu platzieren, die Minenfelder bilden. Sie fügen feindlichen Schiffen Schaden zu und zerstören Torpedos, die in das Minenfeld einschlagen. Neue Waffenvarianten gesellen sich ebenfalls in das Spiel.

Neu ist auch eine zusätzliche Panzerung, die Schutz vor Torpedos und weitere Vorteile bietet. Andere Rüstungen bekommen mehr Varianten. Die neuen Spielemodi “Manufaktur-Aufkauf” und “Manufakturverteidigung” sollen ebenfalls für Abwechslung sorgen. Gleiches gilt für neue Seeungeheuer und ein zeitlich begrenztes Event.

Detaillierte Informationen zu allen Neuerungen liefert der sehr umfangreiche Changelog zur Season 2 von “Skull and Bones”. Starten wird sie am 28. Mai 2024.

Nach mehreren Verzögerungen kam “Skull and Bones” im Februar 2024 für PS5, Xbox Series X/S und PC auf den Markt. Unser Test zum Spiel ist hier verlinkt.

