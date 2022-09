PS5: Neues Modell mit einem abnehmbaren Laufwerk geplant?

Wieder einmal sorgt der in der Regel gut informierte Industrie-Insider Tom Henderson in diesen Tagen für Gesprächsstoff. Wie er in Erfahrung gebracht haben möchte, arbeiten Sony beziehungsweise Sony Interactive Entertainment an einem neuen Modell der PlayStation 5.

Dies wäre an für sich nicht ungewöhnlich, da Konsolen im Laufe ihres Lebenszyklus immer wieder mit Revisionen bedacht werden. Laut Henderson werden die Neuerungen hier jedoch weit über die üblichen kleinen Anpassungen anderer Revisionen hinausgehen. Intern soll die neue Version der PS5 demnach unter dem Arbeitstitel „D-Chassis PlayStation 5“ entstehen.

Geht es um die Hardware-Komponenten wie die CPU, die GPU und das restliche Innenleben, dann entspricht die „D-Chassis PlayStation 5“ hinsichtlich der Ausstattung den bereits erhältlichen Modellen der PlayStation 5 beziehungsweise der PlayStation 5 Digital Edition.

Veröffentlichung im Geschäftsjahr 2023?

Die größte Neuerung der Konsole, die laut Henderson im Laufe des Geschäftsjahres 2023/2024 (1. April 2023 – 31. März 2024) veröffentlicht werden soll, wird ein abnehmbares Blu-ray-Laufwerk sein. Dieses wird laut dem Insider mittels eines zusätzlichen USB-C-Anschlusses auf der Rückseite der Konsole mit der „D-Chassis PlayStation 5“ verbunden und sorgt dafür, dass diese zwischen der normalen PlayStation 5 und ihrem rein digitalen Pendant auf dem Markt platziert werden kann.

Entsprechen die Angaben von Henderson den Tatsachen, dann wird das neue Modell der PlayStation 5 in Form von zwei verschiedenen Bundles erhältlich sein – einmal mit dem Laufwerk und einmal ohne. Optisch soll das optionale Laufwerk zum Design der PlayStation 5 beziehungsweise dem Zubehör der Konsole passen und sich zudem problemlos verstecken lassen.

Weitere Meldungen zum Thema:

Zu welchem Preis die neue Version der PlayStation 5 beziehungsweise das Laufwerk veröffentlicht werden, bestätigte Henderson nicht. Da sich auch Sony Interactive Entertainment beziehungsweise Sony bisher nicht zu den Angaben von Henderson äußern wollten, solltet ihr die Gerüchte um das neue PS5-Modell erst einmal mit Vorsicht genießen.

Quelle: Insider Gaming

Weitere Meldungen zu PS5.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren