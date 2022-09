Neues PS5-Modell: Teardown-Video zeigt überarbeitetes Innendesign

Sony hat eine neue Revision der PS5 veröffentlicht. Das CFI-1200-Modell tauchte Ende August unter anderem in Australien auf und bringt bis zu 300 Gramm weniger als das vorherige Modell auf die Waage. Dass diese Gewichtsersparnis tatsächlich auf einer erheblichen Veränderung im Inneren basiert, verdeutlicht ein Teardown-Video, das vom Tech-Youtuber Austin Evans veröffentlicht wurde.

Dem Youtuber zufolge verfügt das neue Modell über ein „völlig anderes“ Motherboard, das deutlich kleiner als das der Vorgängermodelle ausfällt. Der Kühlkörper der überarbeiteten PS5 ist noch einmal kleiner als der des CFI-1100-Modells, aber er umfasst eine Heatpipe, die zur anderen Seite des Systems führt. Ebenfalls verweist Evans darauf, dass das SSD-Gehäuse beim CFI-1200-Modell der PS5 eine „bessere“ Abschirmung hat.

Die neue Hauptplatine und der modifizierte Kühlkörper führen zu einer Gewichtsreduzierung von mehr als 200 Gramm. Gleichzeitig wurde die schwarze Kunststoffform der Konsole verstärkt, wodurch sich die Gewichtsersparnis ein wenig verringert.

Die Gewichte der PS5-Versionen:

2020 Launch – Disk: 4,5kg / Digital: 3,9kg

– Disk: 4,5kg / Digital: 3,9kg 2021 Revision – Disk: 4,2kg / Digital: 3,6kg

– Disk: 4,2kg / Digital: 3,6kg 2022 Revision – Disk: 3,9kg / Digital: 3,4kg

Der Youtuber behauptet ebenfalls, dass das neue Modell einen effizienteren Stromverbrauch hat. Während eines Tests, bei dem alle drei Testkonsolen mit „Astro’s Playroom“ gefüttert wurden, verbrauchte das Launch-Modell der PS5 etwa 218 Watt, das CFI-1100-Modell, das im vergangenen Jahr veröffentlicht wurde, 229 Watt und die neue PS5 CFI-1200 nur etwa 201 Watt. An der Wärmeentwicklung und Lautstärke hat sich offenbar nichts getan.

CMOS-Batterie schwerer zugänglich

Doch nicht nur Vorteile konnte Evens entdecken. So habe Sony „praktisch jede Komponente umgestellt“, einschließlich der CMOS-Batterie, die nun vollständig vom Kühlkörper verdeckt ist. „Früher konnte man sie bei Bedarf relativ einfach austauschen, aber jetzt muss man die PS5 komplett zerlegen, was sicherlich ein Nachteil ist“, so Evans.

Letztendlich scheint es, dass sich Sony einem möglichen Slim-Modell der PS5 annähert, das nicht nur leichter ausfällt, sondern auch über kleinere Produktmaße verfügen würde.

Wann das CFI-1200-Modell der PS5 nach Deutschland kommen wird, ist offen. In Australien erfolgte die Markteinführung still und heimlich im vergangenen Monat. Auch aus Japan trafen Hinweise darauf ein, dass der Verkauf des erneuerten PS5-Modells startet.

Nachfolgend könnt ihr euch das Teardown-Video anschauen, in dem Evans die Konsole zerlegt und die Innereien vorstellt:

