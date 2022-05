PS5 CFI-1200: Offenbar neues Modell in Japan registriert

Aktuellen Berichten zufolge wurde in Japan ein neues Modell der PlayStation 5 registriert, das unter der Versionsbezeichnung CFI-1200 ausgeliefert wird. Zu möglichen Verbesserungen und Änderungen liegen allerdings noch keine offiziellen Details vor.

Sony Interactive Entertainment registrierte in Japan ein neues PS5-Modell.

Im Mai des vergangenen Jahres erreichten uns erstmals Berichte über ein neues Modell der PlayStation 5, das im Laufe des Jahres 2022 veröffentlicht werden soll.

Aktuellen Meldungen zufolge trägt das neue Modell die Versionsbezeichnung CFI-1200 und bekam vom japanischen Ministerium für Inneres und Kommunikation nun eine Designzertifizierung erteilt, durch die gewährleistet ist, dass die Funk- und drahtlosen Kommunikationstechniken der überarbeiteten PlayStation 5 den gängigen japanischen Standards entsprechen. Doch welche Änderungen und Verbesserungen soll das neue PS5-Modell mit sich bringen?

Eine offizielle Bestätigung steht noch aus

Da eine offizielle Ankündigung des neuen PS5-Modells noch aussteht, ist aktuell noch unklar, was sich an der Hardware im Detail ändern wird. Entsprechen die Berichte aus dem vergangenen Jahr den Tatsachen, dann wird das PS5-Modell mit der Versionsbezeichnung CFI-1200 unter anderem mit einer „neuen halbangepassten 6-nm-CPU von AMD“ versehen. Dies wollten die Redakteure der taiwanesischen Publikation Digitimes in Erfahrung gebracht haben.

Mit einer PS5 Pro oder einer Slim-Variante der PS5 sollten wir allerdings nicht rechnen. Stattdessen werden sich die Änderungen laut Digitimes auf Optimierungen im Detail beschränken. Weiter berichtete Digitimes, dass Lieferanten wie die Halbleitergießerei TSMC planen, im zweiten oder dritten Quartal 2022 mit der Produktion des überarbeiteten PlayStation 5-Modells zu beginnen.

Sollte Sony Interactive Entertainment diesbezüglich für Klarheit sorgen und das neue PS5-Modell ankündigen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

