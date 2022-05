PS5: Nachschub sorgt für ersten Platz in den UK-Charts

Sony gab heute die neusten Auslieferungszahlen zur PS5 heraus. Sie machten deutlich, dass die Japaner mit der Hardware erheblich unter den Absatzerwartungen blieben. Das liegt nicht am mangelnden Interesse der Kunden. Vielmehr kommt das Unternehmen aufgrund der Chipkrise nicht mit der Produktion der PS5 hinterher.

Die neusten Charts aus Großbritannien verdeutlichen jedoch, dass die PS5 bei einer ausreichenden Verfügbarkeit alle anderen Konsolen in den Schatten stellen kann. Nachdem die Konsole im vergangenen Monat im Vereinigten Königreich häufiger im Verkauf war, wurde die PS5 kurzerhand an die Spitze der April-Charts katapultiert.

Verbesserung der Lagerbestände wirkt

Den Angaben der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) zufolge wurden im vergangenen Monat in Großbritannien mehr als 92.000 Konsolen verkauft, was einem Rückgang von 18 Prozent gegenüber März entspricht. Doch am besten schnitt die PS5 ab, was auf eine deutliche Verbesserung der Lagerbestände zurückzuführen sei.

Für die PS5 ist es der bisher beste Monat des Jahres, was einem Verkaufsanstieg von 59 Prozent gegenüber März zu verdanken ist. Im Jahresvergleich gingen die Verkäufe jedoch um 51 Prozent zurück.

Ein gegensätzlicher Trend war bei der Xbox Series S zu beobachten. Nachdem sie im vorherigen Monat die meistverkaufte Konsole war, fiel sie im April auf den dritten Platz zurück, was mit sinkenden Lagerbeständen erklärt wird. Die zweitmeistverkaufte Konsole im April war die Nintendo Switch, auch wenn die Verkäufe im Vergleich zum März leicht rückläufig waren.

Im bisherigen Jahr, also von Januar bis April 2022, gingen die Konsolenverkäufe um 38 Prozent zurück, was vor allem auf Lieferengpässe bei der PS5 und der Xbox Series X/S zurückgeführt werden kann.

Auch zum Zubehör trafen Zahlen ein: Im April wurden demnach 517.000 Add-on-Produkte verkauft. Es ist ein Rückgang von 19,2 Prozent gegenüber März und 13,7 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2021.

Während die PS5-Verkäufe zulegten, konnte auch der weiße DualSense-Controller einen höheren Absatz generieren. Er kletterte in den Zubehör-Charts um drei Plätze auf die Nr. 1. Der Xbox Wireless Controller (Carbon Black) rutschte auf den zweiten Rang. Der schwarze DualSense-Controller konnte sich von Platz 19 auf Platz 6 hocharbeiten.

Laut GSD wurden im April in Großbritannien 2,3 Millionen Spiele verkauft. Das ist ein Rückgang von 18 Prozent im Vergleich zum März, aber ein Anstieg von 12,5 Prozent im Vergleich zum selben Monat des Vorjahres.

847.000 dieser Spiele wurden in Boxen verkauft, der Rest von 1,46 Millionen wanderte als digitale Version über die Ladentische. „Lego Star Wars: The Skywalker Saga“ war im vergangenen Monat das meistverkaufte Spiel auf dem UK-Markt.

GSD April 2022 Top 10 Games (Digital + Disk)

Lego Star Wars: The Skywalker Saga (Warner Bros) Elden Ring (Bandai Namco) Grand Theft Auto 5 (Rockstar) FIFA 22 (EA) Nintendo Switch Sports (Nintendo) WWE 2K22 (2K Games) Red Dead Redemption 2 (Rockstar) Kirby and the Forgotten Land (Nintendo) Call of Duty: Vanguard (Activision Blizzard) Gran Turismo 7 (Sony)

