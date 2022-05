PS5: Hohe Nachfrage – Kommt es im laufenden Geschäftsjahr weiter zu Engpässen?

Im Zuge des aktuellen Geschäftsberichts wies Sony darauf hin, dass es dem Unternehmen bis Ende des abgelaufenen Geschäftsjahrs 2021/2022 am 31. März gelang, knapp 19,3 Millionen PlayStation 5-Konsolen zu verkaufen.

Im Zeitraum zwischen dem 1. April 2021 und dem 31. März 2022 wurden demnach 11,5 Millionen PlayStation 5-Konsolen an den Handel ausgeliefert und das ursprüngliche Ziel von 14,8 Millionen Konsolen klar verfehlt. Eine Entwicklung, die in erster Linie auf den weltweiten Mangel an Halbleitern zurückzuführen sein dürfte, der auch den Konsolenherstellern zu schaffen macht.

Trotz allem blicken die Verantwortlichen von Sony beziehungsweise Sony Interactive Entertainment positiv gestimmt in die Zukunft und gehen im laufenden Geschäftsjahr 2022/2023 (1. April 2022 – 31. März 2023) von 18 Millionen ausgelieferten PlayStation 5-Konsolen und einer steigenden Nachfrage aus.

Lieferengpässe könnten weiter ein Thema sein

Darauf wies Chief-Financial-Officer Hiroki Totoki in einer Investorenkonferenz hin, die im Anschluss an die Veröffentlichung der aktuellen Geschäftszahlen stattfand. Wie es weiter heißt, wurden zwischenzeitlich sogar 22,6 Millionen ausgelieferte PlayStation 5-Konsolen im Geschäftsjahr 2022/2023 angepeilt. Hier machten dem Unternehmen jedoch der weltweite Mangel an Halbleitern und die Folgen der COVID-19-Pandemie, die in Asien zahlreiche Fabriken lahm legte, einen Strich durch die Rechnung.

Daher sei auch nicht auszuschließen, dass es in diesem Geschäftsjahr weiter zu Lieferengpässen kommt. „Für 18 Millionen Einheiten sind wir sehr zuversichtlich, dass wir die Teile und Komponenten [während des Geschäftsjahres 22] erhalten können“, so Totoki. „Wir glauben, dass die Nachfrage etwas höher ist. Also wenn die Frage ist, ob wir die Nachfrage befriedigen können, denke ich, dass es für uns immer noch etwas knapp ist.“

„Ursprünglich sprachen wir von 22,6 Millionen [zu diesem Zeitpunkt] … Dies wurde aufgrund der Einschränkungen der Komponenten reduziert. Bei der Beschaffung von Komponenten haben wir dies nicht aufgegeben, daran möchten wir weiter arbeiten“, ergänzte Sonys CFO. „Zu diesem Zeitpunkt können wir mit Sicherheit sagen, dass wir die erforderlichen Komponenten für 18 Millionen Einheiten erreichen können.“

Quelle: Videogames Chronicle

