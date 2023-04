PS5: Neues Modell vor der Ankündigung? Patent könnte abnehmbares Laufwerk zeigen

In der Vergangenheit hielt sich hartnäckig das Gerücht, dass Sony an einem neuen Modell der PlayStation 5 arbeitet, das 2023 erscheinen und die bisherigen Versionen der Konsole ersetzen wird.

Weiter wurde berichtet, dass das neue Modell der PS5 mit einem optionalen optischen Laufwerk versehen wird, das zur aktuellen Digital-Edition der PlayStation 5 nicht kompatibel sein und es den Nutzern ermöglichen soll, selbst zu entscheiden, ob sie den Aufpreis für ein Laufwerk in Kauf nehmen möchten. Für frische Spekulationen sorgt ein neues Patent von Sony, das am 20. April 2023 angemeldet wurde.

Das Patent beschreibt ein optisches Laufwerk, das laut der Beschreibung „in elektronische Geräte wie Spielemaschinen, PCs oder audiovisuelle (AV) Geräte eingebaut werden kann.“

Ein Laufwerk mit weniger Komponenten?

Weiter geht aus dem vorliegenden Patent hervor, dass das besagte Laufwerk mit einem stärkeren Vibrationsschutz versehen wurde und bei der Produktion weniger Komponenten voraussetzt. „Es wird ein optisches Plattenlaufwerk bereitgestellt, das einen Manipulationsmechanismus für die Position einer Förderrolle, einen Zentriermechanismus und einen Betätigungsmechanismus für eine Spannrolle implementieren kann, während die Anzahl der Komponenten reduziert werden kann“, wird in der Beschreibung des Patents ausgeführt.

Auch wenn in dem Patent vom Einsatz in Spielemaschinen die Rede ist, zu denen auch Konsolen wie die PlayStation 5 gehören, bleibt abzuwarten, ob sich die Angaben in der Tat auf das neue Modell der PS5 beziehen, das in der Vergangenheit immer wieder durch die Gerüchteküche geisterte.

Anfang des Jahres wies der für gewöhnlich gut informierte Industrie-Insider Tom Henderson darauf hin, dass seinen Informationen zufolge im September 2023 ein neues Modell der PS5 veröffentlicht wird, bei dem es sich weder um eine PS5 Pro noch um eine PS5 Slim handeln soll. Denkbar wäre, dass sich der Insider hier in der Tat auf das Modell mit dem abnehmbaren beziehungsweise optionalen Laufwerk bezieht.

Angekündigt beziehungsweise enthüllt werden könnte dieses im Rahmen des nächsten großen PS5-Games-Showcase, der unbestätigten Berichten zufolge im Laufe des nächsten Monats stattfinden wird.

