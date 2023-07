Microsoft & Activision: Auch Dringlichkeitsantrag der FTC abgelehnt

Die FTC musste in den USA die nächste Niederlage einstecken, was den unmittelbar bevorstehenden Abschluss der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft sehr wahrscheinlich macht.

Schon zu Beginn dieser Woche hatte das Xbox-Unternehmen einen Rechtsstreit gegen die FTC gewonnen, die das Geschäft wegen kartellrechtlicher Bedenken blockieren wollte, bis das laufende Verfahren zur Genehmigung der Übernahme in den USA abgeschlossen ist.

Eine bisher gültige einstweilige Verfügung lief am Freitag kurz vor Mitternacht aus. Eine Verlängerung wurde von der zuständigen Richterin Jacqueline Scott Corley abgelehnt. Es folgte ein Dringlichkeitsantrag beim Ninth Circuit Court of Appeals, mit dem die FTC eine „vorübergehende Pause“ für den Abschluss der Transaktion durch Microsoft einforderte.

Dringlichkeitsantrag abgelehnt

Und erneut scheiterte die Regulierungsbehörde: Das Ninth Circuit Court of Appeals hat den Dringlichkeitsantrag abgelehnt, sodass es in den USA momentan keine Hürden mehr für den Zusammenschluss gibt. Das FTC-Verfahren ansich ist allerdings noch nicht abgeschlossen, sodass die Übernahme zunächst nur unter Vorbehalt wäre.

Ebenfalls muss Microsoft noch einige Fragen im Vereinigten Königreich klären. Die britische Wettbewerbsbehörde CMA, Microsoft und Activision Blizzard gaben am Dienstag bekannt, dass sie das Verfahren unterbrochen haben, um eine außergerichtliche Einigung über die Fusion zu erzielen. Dabei könnte es sich um eine Veräußerung von Cloud-Gaming-Lizenzen in Großbritannien handeln.

Unabhängig davon begrüßte Microsoft die jüngste Entscheidung in den USA: „Wir freuen uns über die schnelle Reaktion des Ninth Circuit, der den Antrag der FTC auf eine weitere Verzögerung des Deals abgelehnt hat“, so der Microsoft-Präsident Brad Smith. „Dies bringt uns einen weiteren Schritt näher an die Ziellinie in diesem Marathon der globalen regulatorischen Überprüfungen.“

Grafik zeigt die neuen Marktbedingungen

Während der Deal in den USA und in den meisten anderen Ländern in trockenen Tüchern sein sollte, zeigt eine Grafik, die auf Twitter veröffentlicht wurde, was die Übernahme am Ende für Microsoft bedeutet. Denn mit Activision Blizzard samt King verfügt das Unternehmen in der Xbox-Sparte fortan über das Dreifache an Entwicklern und allgemeinen Mitarbeitern. Über deren Effizienz sagt die Grafik natürlich nichts aus.

Here’s a pie chart that represents the increased number of developers Xbox will have🤯 Credit to u/eclipsism pic.twitter.com/xpzwblHVMT — Idle Sloth💙💛 (@IdleSloth84_) July 11, 2023

