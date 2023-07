Starfield & Indiana Jones: Microsoft ging von starken Verkaufszahlen auf der PS5 aus

Nachdem bereits vor einer ganzen Weile bekannt gegeben wurde, dass sich Microsoft nach der Übernahme von Bethesda Softworks dazu entschloss, „Starfield“ nicht mehr für die PlayStation 5 zu veröffentlichen, traf es kürzlich einen weiteren Titel.

Die Rede ist vom neuen „Indiana Jones“-Projekt, das sich seit einer Weile bei den „Wolfenstein“-Machern von Machine Games in Entwicklung befindet. Hier wurde im Rahmen des kürzlich zu Ende gegangenen Rechtsstreits mit der FTC bestätigt, dass ebenfalls auf eine PS5-Version verzichtet wird.

Eine interessante Aussage zu diesem Thema lieferte Microsofts CFO Tim Stuart, der im Rahmen der Gerichtsverhandlung der letzten Wochen auf die möglichen Verkaufszahlen auf der PS5 einging und bestätigte, dass Microsoft sowohl bei „Starfield“ als auch „Indiana Jones“ mit mehr als zehn Millionen verkauften Einheiten auf Sonys Konsole rechnete.

Weiter heißt es, dass mit dem Verzicht auf die PlayStation 5-Versionen sowohl die Verkäufe der Xbox Series-Konsolen als auch die Abozahlen des Xbox Game Pass beziehungsweise des PC Game Pass gesteigert werden sollen. Während das Science-Fiction-Rollenspiel „Starfield“ für einen PC- und Xbox Series X/S-Release am 6. September 2023 vorgesehen ist, dürfte Machine Games‘ „Indiana Jones“ noch einiges an Entwicklungszeit vor sich haben.

Doch wie wird es mit kommenden Titeln von Bethesda Softworks weitergehen? Während Online- beziehungsweise Live-Service-Titel vom Schlage eines „Fallout 76“ oder „The Elder Scrolls Online“ auch auf der PS5 weiter mit Updates und neuen Inhalten unterstützt werden, möchte Microsoft bei kommenden Bethesda-Projekten zumindest in der Theorie von Fall zu Fall entscheiden.

Bezüglich „The Elder Scrolls VI“ hieß es beispielsweise, dass der Titel noch einige Jahre auf sich warten lässt. Daher wurde bezüglich einer möglichen Xbox-Exklusivität noch keine Entscheidung getroffen, wie Xbox-Boss Phil Spencer anmerkte. Ähnliches gelte für Obsidians „The Outer Worlds 2“, bei dem es Microsoft darum gehen könnte, die bestehenden Communitys auf den unterschiedlichen Plattformen nicht auseinanderzureißen.

Allerdings darf aufgrund der Vorgehensweise bei „Starfield“ und „Indiana Jones“ zumindest bei großen Projekten wie „The Elder Scrolls VI“ wohl bezweifelt werden, dass sich Microsoft hier einen namhaften Exklusiv-Titel entgehen lassen würde.

Had missed this from Xbox CFO Tim Stuart’s testimony, but FTC says Microsoft had forecasted 10 million sales on PlayStation for „both Starfield and Indiana Jones“ before taking them exclusive, deciding it could recoup through Game Pass and extra Xbox sales pic.twitter.com/5KdpDzKDZD

— Stephen Totilo (@stephentotilo) July 13, 2023