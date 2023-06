Indiana Jones: Bethesda bestätigt offiziell die Xbox-Exklusivität

Während Bethesda Softworks und Microsoft die September-Veröffentlichung des kommenden Sci-fi-Rollenspiels „Starfield“ für die Xbox Series X/S und den PC vorbereiten, kam in der gerade stattfindenden Anhörung im Rechtsstreit zwischen Microsoft und der United States Federal Trade Commission (FTC) ein anderer namhafter Titel zur Sprache, den so mancher vielleicht schon aus den Augen verloren hatte – „Indiana Jones“.

Dr. Jones wird nicht auf der PlayStation schwingen

Der ikonische Abenteurer, der in Kürze auf die Kinoleinwand zurückkehrt, erhält ein neues Videospiel, das von den „Wolfenstein“-Entwicklern von MachineGames entwickelt wird und ursprünglich im Januar 2021 angekündigt wurde. Damals sparte sich Bethesda Softworks eine Ankündigung der Plattformen, nachdem das Unternehmen wenige Tage zuvor von Microsoft aufgekauft wurde.

Pete Hines, seines Zeichens Head of Publishing bei Bethesda Softworks, bestätigte in seiner Aussage vor Gericht, dass das „Indiana Jones“-Spiel exklusiv für Xbox Series X/S und PC sowie direkt im Xbox Game Pass erscheinen wird. (via The Verge)

Ursprünglich sei das Spiel für mehrere Konsolen geplant gewesen. Der Berater der FTC hat in der Anhörung offenbart, dass Disney einst einen Multiplattform-Vertrag für „Indiana Jones“ unterschrieb. Doch nach der Bethesda-Akquisition seitens Microsoft wurde der Vertrag angepasst, womit das Abenteuer ein exklusives Xbox-Spiel wird.

Dies ist keine allzu große Überraschung, nachdem auch weitere Bethesda-Spiele wie eben bereits erwähntes „Starfield“ oder auch „Redfall“ nachträglich eine Exklusivität erhielten. Somit haben PlayStation-Spieler fortan die Gewissheit, dass sie nicht auf eine Veröffentlichung von „Indiana Jones“ für die PlayStation-Konsole hoffen müssen.

Im Zusammenhang mit dem Activision Blizzard-Deal, der in dieser Anhörung verhandelt wird, möchte die FTC unterstreichen, dass Microsoft bereits in der Vergangenheit große Spiele zu Exklusivtiteln umgewandelt hat und dies voraussichtlich auch in Zukunft mit „Call of Duty“, „Diablo“ und weiteren großen Marken tun wird.

Mehr zum Thema: Bethesda – Todd Howard spricht über Vorteile der Starfield-Exklusivität und Indiana Jones

Sollte der Deal vor Gericht abgelehnt werden, hatte Microsoft bereits in Aussicht gestellt, dass man sich zurückzieht.

Weitere Meldungen zu Indiana Jones.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren