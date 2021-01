Indiana Jones: Neues Spiel von MachineGames – Release auch für PS5?

Indiana Jones bekommt ein neues Spiel.

Der „Wolfenstein: The New Order“-Entwickler MachineGames arbeitet an einem „Indiana Jones“-Spiel. Das gab Bethesda vor wenigen Minuten auf Twitter bekannt. Während die Details noch ausstehen, kann ein erstes Teaser-Video angeschaut werden.

Das unten eingebettete Video zeigt zunächst eine Vielzahl von Karten und Notizbüchern sowie Skizzen von scheinbar antiken Artefakten und Tempeln, bevor eine Schreibmaschine sichtbar wird, auf der „MachineGames“ steht.

Bis zu diesem Punkt könnte es sich theoretisch noch immer noch um ein „Wolfenstein“-Spiel handeln, wenn auch um eines mit einem etwas anderen Setting als die letzten beiden Teile. Doch wenig später wird klar, dass Lucasfilm Games involviert ist. Die Copyright-Hinweise am Ende des Teasers bestätigen es dann: MachineGames arbeitet tatsächlich an einem „Indiana Jones“-Spiel.

Eine weitere Bestätigung erfolgte auf dem offiziellen Blog von Lucasfilm, wo es außerdem heißt: „Das Spiel wird eine völlig eigenständige Geschichte erzählen, die auf dem Höhepunkt der Karriere des berühmten Abenteurers spielt.“

MachineGames meldete sich wiederum auf dem eigenen Twitter-Account zu Wort: „Wir entwickeln ein neues Indiana Jones-Videospiel! Als große Fans der Serie ist es für uns eine große Ehre, ein brandneues Indiana-Jones-Spiel mit einer komplett eigenen Geschichte zu entwickeln. Wir sind sehr aufgeregt und können es kaum erwarten, in Zukunft mehr zu verraten!“

