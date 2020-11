Bethesda Softworks: Es geht nicht um eine Exklusivität, so Microsofts Tim Stuart

Bethesda Softworks wurde von Microsoft übernommen.

Im September kündigte Microsoft die Übernahme von ZeniMax Media und somit von Bethesda Softworks an. Unklar ist seitdem, ob Titel wie „The Elder Scrolls 6“ oder „Starfield“ exklusiv für die Microsoft-Plattformen erscheinen oder ob auch die PlayStation-Systeme weiterhin versorgt werden.

In einem aktuellen Interview nahm sich Microsofts Chief Financial Officer Tim Stuart dieses Themas noch einmal und wies darauf hin, dass es Microsoft keineswegs darum geht, einfach nur die Inhalte von Bethesda Softworks von anderen Plattformen abzuziehen. Viel mehr verstehe sich Microsoft als ein Plattformhalter, der in der Vergangenheit auch Spiele auf anderen Systemen unterstützt habe.

Die beste Version auf Microsofts Plattformen?

„Wir verfolgen auf lange Sicht nicht die Absicht, sämtliche Inhalte von Bethesda von Sony, Nintendo oder anderweitig abzuziehen“, so Stuart. „Wir möchten jedoch, dass diese Inhalte bei uns auf lange Sicht entweder zuerst, besser oder am besten sind. Wir möchten, dass Bethesda-Inhalte auf unseren Plattformen am besten zur Geltung kommen. Ja. Es geht nicht darum, exklusiv zu sein. Das ist kein Punkt, an dem wir arbeiten – auch nicht daran, das Timing, die Inhalte oder die Roadmap anzupassen.“

Zum Thema: Bethesda Softworks: Microsoft laut Phil Spencer nicht auf andere Plattformen angewiesen

Microsofts CEO führte aus: „Aber wenn Sie an etwas wie den Game Pass denken, wenn es im Game Pass am besten zur Geltung kommt, ist es das, was wir wollen. Und wir möchten unsere Game Pass-Abonnentenbasis durch diese Bethesda-Pipeline führen. Noch einmal: Ich werde nicht ankündigen, dass wir Inhalte von Plattformen auf die eine oder andere Weise entfernen werden. Aber ich vermute, man wird sehen, wie wir es auf unseren Plattformen auf einen ersten, besseren oder besten Ansatz umstellen werden.“

In wie weit das Ganze darauf hindeutet, dass die Spiele von Bethesda Softworks weiterhin auch für andere Plattformen erscheinen, bleibt trotz dieser Worte abzuwarten.

Quelle: Wccftech

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Bethesda Softworks