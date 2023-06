The Elder Scrolls VI: Microsofts Spencer über die Möglichkeit einer PlayStation-Version

Nach der Übernahme des US-Publishers durch Microsoft im Jahr 2021 stellte sich die Frage, ob und in welcher Form die Spiele von Bethesda Softworks zukünftig noch den Weg auf die PlayStation-Konsolen finden werden.

Während Microsoft bestehende Deals wie die PS5-Zeitexklusivität von „Deathloop“ oder „Ghostwire: Tokyo“ respektierte und auch Online-Titel wie „The Elder Scrolls Online“ weiter unterstützt, wurde eine mögliche PS5-Version von „Starfield“ gestrichen. Wie kürzlich bekannt gegeben wurde, ist auch bei MachineGames‘ „Indiana Jones“-Projekt nicht mit einem PlayStation-Release zu rechnen.

Doch wie ist um eine mögliche PlayStation-Umsetzung des im Jahr 2018 angekündigten Fantasy-Rollenspiels „The Elder Scrolls VI“ bestellt? Eine Frage, zu der sich mit Phil Spencer das Oberhaupt von Microsofts Gaming-Sparte äußerte.

Wurde noch keine Entscheidung getroffen?

Während die Xbox-Exklusivität von „Starfield“ wohl dazu geführt haben dürfte, dass der Großteil der Community eine PlayStation-Version von „The Elder Scrolls VI“ innerlich bereits abgeschrieben hat, versuchte Spencer in einem aktuellen Statement, ein wenig zu beschwichtigen. Da der Release des ambitionierten Rollenspiels noch einige Jahre entfernt ist, habe Microsoft bezüglich einer möglichen Exklusivität von „The Elder Scrolls VI“ nämlich noch keine Entscheidung getroffen.

„Mir scheint, dass wir uns etwas unklar darüber geäußert haben, auf welchen Plattformen das Spiel erscheinen wird, da es noch so lange hin ist. Es fällt uns derzeit schwer, das festzulegen. Es ist so weit in der Zukunft, dass es schwer zu sagen ist, welche Plattformen bis dahin überhaupt vorhanden sind“, so Spencer.

Auf ein Interview aus dem Jahr 2021 angesprochen, in dem offenbar von einer möglichen Xbox-Exklusivität die Rede war, führte Spencer aus: „Ich weiß nicht, ob ich bereits öffentlich gesagt habe, dass Elder Scrolls VI exklusiv für die Xbox erscheint. Als ich es gesagt habe, habe ich daran geglaubt. Wenn Sie mich jedoch heute fragen, kann ich mich diesbezüglich an keine öffentliche Aussage erinnern.“

Weitere Meldungen zum Thema:

Wie Microsofts Matt Booty in dieser Woche bestätigte, handelt es sich bei „The Elder Scrolls VI“ nicht um den einzigen Titel, bei dem hinsichtlich einer möglichen Exklusivität noch keine Entscheidung getroffen wurde. Selbiges gilt für den Nachfolger zu Obisidian Entertainments Rollenspiel „The Outer Worlds“.

Für eine mögliche PS5-Version von „The Outer Worlds 2“ spreche unter anderem die Tatsache, dass bestehende Communitys auf anderen Plattformen „nicht auseinandergerissen werden sollen“. Aber wie gesagt: Eine finale Entscheidung wurde laut Booty noch nicht getroffen.

Quelle: The Verge

Weitere Meldungen zu The Elder Scrolls 6.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren