Starfield: Bethesda-Übernahme sollte PS5-Exklusivität verhindern

„Starfield“ wird exklusiv für Xbox-Konsolen und PC erscheinen. Es hätte aber auch anders kommen können, wie Microsoft im Rahmen des laufenden FTC-Verfahrens behauptet. Microsoft habe Zenimax samt Bethesda unter anderem gekauft, um eine (zeitlich begrenzte) Exklusivveröffentlichung von „Starfield“ auf den PlayStation-Konsolen zu verhindern.

Laut Microsoft wurde die Übernahme von Zenimax erst in Angriff genommen, nachdem man erfahren habe, dass „Starfield“ möglicherweise ebenso wie „Deathloop“ und „Ghostwire: Tokyo“ ein zeitlich begrenzter PlayStation-Exklusivtitel sein könnte. Nach der Übernahme wurde die PS5-Version dann gänzlich gestrichen.

„Als wir ZeniMax erwarben, war einer der Gründe dafür, dass Sony für Deathloop und Ghostwire: Tokyo eine Vereinbarung getroffen hatte, Bethesda dafür zu bezahlen, diese Spiele nicht für Xbox zu veröffentlichen“, so Microsofts Phil Spencer in einer Erklärung.

Laut Spencer konnte Microsoft als drittplatziertes Unternehmen auf dem Konsolenmarkt nicht akzeptieren, dass man bei einem weiteren Verlust von Inhalten noch mehr in den Rückstand gerät, nachdem man gehört hatte, dass „Starfield“ womöglich ebenfalls zunächst die Xbox auslassen könnte. „Also mussten wir uns Inhalte sichern, um in diesem Geschäft überlebensfähig zu bleiben“, so der Xbox-Chef weiter.

Microsoft beklagt sich über Exklusivdeals

Während Spencer im weiteren Verlauf der Anhörung über exklusive Inhalte sprach, wiederholte er schon früher geäußerte Aussagen, nämlich dass Sony Geld an Drittanbieter und Entwickler ausschüttet, um Titel exklusiv oder zeitexklusiv für PlayStation zu entwickeln und Xbox zu überspringen.

Dass es Microsoft bei den Übernahmen aber nicht nur um die reine Sicherung von Inhalten geht, sondern um Exklusivveröffentlichungen, zeigte die Strategie nach der Übernahme von Bethesda. „Hi-Fi Rush“ und „Redfall“ erschienen exklusiv für Xbox und PC. „Indiana Jones“ wurde in ein Xbox-Exklusivprojekt umgewandelt. Das gleiche passierte mit „Starfield“.

Auch im Fall von „The Elder Scrolls 6“ deutete Spencer in der Vergangenheit eine Exklusivveröffentlichung an. In der neusten Anhörung weigerte sich das Xbox-Oberhaupt allerdings, zu verraten, ob das nächste Teil der „The Elder Scrolls“-Franchise tatsächlich exklusiv für die Xbox oder für mehrere Plattformen erscheinen wird. Er begründete es damit, dass das Spiel noch zu weit in der Zukunft liegt, als dass er sich dazu äußern könnte.

Hierbei ist zu beachten: Die FTC hat Microsofts Übernahme von Bethesda und die Umwandlung von Multiplattform-Spielen in Xbox-Exklusivtitel als Beweis dafür angeführt, dass es dem Unternehmen nicht erlaubt sein sollte, Activision Blizzard zu übernehmen, da eine ähnliche Strategie droht, was wiederum zum Nachteil der Verbraucher wäre. Microsoft selbst räumt ein, dass der eigene Marktanteil sehr klein sei.

Microsoft seit Jahren auf Einkaufstour

Mit der Übernahme von Zenimax/Bethesda gelangten 2021 neun Studios in den Besitz der Redmonder, die fortan vorrangig exklusiv produzieren. Schon 2018 übernahm der Xbox-Hersteller die Studios Compulsion Games, inXile Entertainment, Ninja Theory, Obsidian Entertainment, Playground Games und Undead Labs.

Und sollte die Übernahme von Activision Blizzard genehmigt werden, würden zahlreiche weitere Studios und Unternehmensteile hinzukommen, darunter Activision Publishing, Blizzard Entertainment, Beenox, Demonware, Digital Legends, High Moon Studios, Infinity Ward, King Digital, Radical Entertainment, Raven Software, Sledgehammer Games, Toys for Bob und Treyarch. Auch hier wäre bei den Konsolenstudios eine baldige Exklusivumstellung zu befürchten, was zugleich bedeutet, dass der größte Teil der Spieler den Zugang zum Publisher verliert.

Ob die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft tatsächlich zustande kommt, bleibt abzuwarten. Die britische CMA blockiert den Deal weiterhin und in den USA hängt der weitere Verlauf nicht unerheblich vom aktuellen Gerichtsverfahren ab. Sollte sich die FTC durchsetzen und die Übernahme wird bis zum Abschluss der Prüfungen und Gerichtsverfahren blockiert, könnte es das Ende von Microsofts Übernahmebestrebungen sein.

