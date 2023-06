PS5 Pro und PS6: Zusammenarbeit mit Activision würde nach Übernahme wegfallen

Der PlayStation-Chef Jim Ryan hat betont, dass das Unternehmen im Falle einer Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft mit dem "Call of Duty"-Publisher keine Details mehr über kommende Konsolen, darunter mutmaßlich die PS5 Pro und die PS6, teilen könnte.

Vor der Veröffentlichung neuer Konsolen arbeiten die Hersteller mit ausgesuchten Publishern und Entwicklern zusammen, die sich somit früh mit den besonderen Features auseinandersetzen können und auch dazu beitragen, diese zu verbessern.

Im Fall von Sony könnte allerdings ein großer Publisher wegfallen. Microsoft ist weiterhin bestrebt, Activision Blizzard für rund 69 Milliarden Dollar zu übernehmen. Das wiederum würde dazu führen, dass der Publisher keine Einblicke mehr in die Entwicklung kommender Sony-Hardware erhält.

Der simple Grund liegt laut Sonys PlayStation-Chef Jim Ryan darin, dass auch der neue Besitzer Microsoft sehr früh Einblicke in interne Pläne und Strategien erhalten würde.

Das Risiko wäre zu hoch

Zunächst wurde Ryan mit der Frage konfrontiert, ob die Zusammenarbeit mit Activision zu besseren Funktionen auf den PlayStation-Konsolen der aktuellen Generation geführt habe. „Ich glaube, dass das der Fall ist“, so die Antwort des Sony-Managers.

Direkt im Anschluss wurde der mögliche Wegfall dieser engen Zusammenarbeit thematisiert, da Sony nach der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft keine vertraulichen Informationen, die sich auf Konsolen beziehen, die sich in der Entwicklung befinden, mehr mit dem „Call of Duty“-Publisher teilen könnte. Im aktuellen Fall wären es die PS5 Pro, die sich Gerüchten zufolge in der Entwicklung befindet, und die PS6, die sehr wahrscheinlich folgen wird.

Es folgte die Frage, warum Sony Interactive Entertainment nach der Übernahme von Activision durch Microsoft keine vertraulichen Details über die nächste Konsole und deren Entwicklung preisgeben könnte.

Daraufhin antwortete Ryan: „Wir könnten einfach nicht das Risiko eingehen, dass ein Unternehmen, das einem direkten Konkurrenten gehört, Zugang zu diesen Informationen hat.“ Die Antwort auf die Frage, wie groß Ryan das Risiko einschätzt, dass der direkte Konkurrent Zugang zu diesen Informationen bekommt, wurde geschwärzt.

Weniger Interesse an exklusiven Features?

Ebenfalls sollte sich Ryan zu der Befürchtung äußern, dass sich die neue Situation negativ auf die Funktionen auswirken würde, die nur in Spielen möglich sind, die auf der PS5 laufen. Als Beispiel können hier die besonderen Funktionen des DualSense-Controllers genannt werden.

„Warum sollte Activision Ihrer Meinung nach weniger Anreiz haben, die Spiele so zu entwickeln, dass sie einzigartige PlayStation-Funktionen nutzen oder Sony helfen, bessere Konsolen zu entwickeln?“, so eine der Fragen.

Jim Ryan erklärte daraufhin: „Ich glaube, dass Microsoft als Eigentümer dieser Abteilung keinen Anreiz hätte, Spiele zu entwickeln, die die Vorteile von Funktionen nutzen, die die Playstation hat oder die die Xbox nicht hat.“ Später ergänzte er: „Ich glaube, dass ihre Anreize – ihr Hauptanreiz nach der Übernahme – darin bestehen würden, ihr Xbox-Geschäft insgesamt zu optimieren, nicht das Geschäft von Activision.“

Das entsprechende Dokument, das Ryans Aussagen zusammenfasst, wurde vom Axio-Autor Stephen Totilo Axio veröffentlicht und kann in der kompletten Version hier eingesehen werden.

Angekündigt wurden von Sony noch keine neuen Konsolen. Gerüchten zufolge soll in diesem Jahr ein neues Modell der PS5 mit einem abnehmbaren Laufwerk auf den Markt kommen, bevor 2024 mit dem Launch der PS5 Pro zu rechnen ist. Frühestens 2026 oder 2027 dürfte der Launch der PS6 folgen.

Das könnte euch ebenfalls zum Thema interessieren:

Dass es zur Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft kommen wird, ist allerdings längst nicht gesichert. Die britische Aufsichtsbehörde CMA blockiert den Deal, die amerikanische FTC möchte die Übernahme gar mit einer Klage verhindern und auch in Neuseeland kamen Zweifel auf.

Weitere Meldungen zu Activision Blizzard, Microsoft, Sony.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren