Microsoft & Activision Blizzard: Streaming-Rechte sollen an Ubisoft verkauft werden

Während sich die FTC in den USA nicht durchsetzen konnte, wurde die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft in Großbritannien blockiert. Erst nachdem die amerikanische Regulierungsbehörde vor Gericht scheiterte, signalisierten die britischen Wettbewerbshüter wieder Gesprächsbereitschaft. Zusammen mit Microsoft sollten neue Abhilfemaßnahmen verhandelt werden. Und es scheint, dass mittlerweile eine akzeptable Lösung vorliegt.

In einer heute veröffentlichten Erklärung berichtet Microsoft, dass die geplante Übernahme von Activision Blizzard umstrukturiert wurde, indem der Verkauf der Cloud-Streaming-Rechte an den Publisher Ubisoft zugestimmt wird. Die überarbeitete Vereinbarung wurde bei der britischen Aufsichtsbehörde eingereicht, um das Geschäft abschließen zu können.

Spiele der nächsten 15 Jahre inbegriffen

Durch die Vereinbarung erhält Ubisoft die exklusiven weltweiten Rechte für das Streaming von Activision Blizzard-Spielen für alle bestehenden und aktuellen Activision Blizzard-Spiele sowie für diejenigen, die in den nächsten 15 Jahren veröffentlicht werden, sobald die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft abgeschlossen ist. Eine Ausnahme bilden die nicht-exklusiven Rechte für das Streaming im Europäischen Wirtschaftsraum.

„Heute unternehmen wir einen weiteren wichtigen Schritt in Bezug auf diese Transaktion“, so Microsoft in einer Erklärung. „Um die Bedenken der britischen Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde hinsichtlich der Auswirkungen der geplanten Übernahme auf das Streaming von Cloud-Spielen auszuräumen, strukturieren wir die Transaktion um, um eine engere Auswahl an Rechten zu erwerben.“

Dazu gehöre die Vereinbarung, die mit dem Abschluss der Fusion in Kraft tritt und die Cloud-Streaming-Rechte für alle aktuellen und neuen PC- und Konsolenspiele von Activision Blizzard, die in den nächsten 15 Jahren veröffentlicht werden, an Ubisoft Entertainment SA überträgt. Die Rechte werden unbefristet gelten.

Dieser umstrukturierte Deal bedeutet, dass Microsoft die Activision Blizzard-Spiele nicht exklusiv auf Xbox Cloud Gaming veröffentlichen kann, sobald der geplante Deal unter diesen Bedingungen abgeschlossen wurde. Microsoft wird auch nicht in der Lage sein, die Lizenzbedingungen von Activision Blizzard-Spielen bei Konkurrenzdiensten exklusiv zu kontrollieren.

„Aufgrund der Vereinbarung mit Ubisoft ist Microsoft der Ansicht, dass die geplante Übernahme von Activision Blizzard nach britischem Recht eine wesentlich andere Transaktion darstellt als die Transaktion, die Microsoft der CMA im Jahr 2022 zur Prüfung vorgelegt hat. Aus diesem Grund hat Microsoft heute die umstrukturierte Transaktion bei der CMA angemeldet und geht davon aus, dass das Prüfungsverfahren der CMA abgeschlossen werden kann, bevor die 90-tägige Verlängerung der Übernahmevereinbarung mit Activision Blizzard am 18. Oktober ausläuft“, so Microsoft weiter.

Ubisoft wird Microsoft für die Cloud-Streaming-Rechte an den Spielen von Activision Blizzard durch eine einmalige Zahlung und einen marktbasierten Großhandelspreismechanismus entschädigen. Inbegriffen ist eine Option, die eine nutzungsbasierte Preisgestaltung unterstützt.

Das könnte euch ebenfalls zu diesem Thema interessieren:

Die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft wird voraussichtlich in diesem Jahr abgeschlossen. Rund 69 Milliarden Dollar werden die Redmonder für den Publisher hinter Spielen wie „Call of Duty“ ausgeben.

Weitere Meldungen zu .

Diese News im PlayStation Forum diskutieren