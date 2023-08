Activision Blizzard: Microsoft reicht finale Stellungnahme bei der CMA ein

Aktuellen Berichten zufolge legte Microsoft der britischen CMA die finale Stellungnahme zur geplanten Übernahme von Activision Blizzard vor. Somit dürfte die Entscheidung, ob der 68,7 Milliarden US-Dollar schwere Deal auf der Insel genehmigt wird, in den nächsten Wochen fallen.

Ende April entschloss sich die britische Competition and Markets Authority (kurz: CMA) bekanntermaßen dazu, die geplante Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft in Großbritannien zu blockieren.

Nachdem Microsoft umgehend in Berufung gehen wollte, führte die Niederlage der US-amerikanischen Federal Trade Commission, die die Übernahme in den USA mit einer einstweiligen Verfügung unterbinden wollte, vor einem US-Bezirksgericht dazu, dass Microsoft und die CMA neue Gespräche in die Wege leiteten.

Gleichzeitig räumte der britische Competition Appeal Tribunal (CAT) den beiden Parteien zusätzliche Zeit für weitere Gespräche beziehungsweise Verhandlungen ein.

Aktuellen Berichten zufolge hat Microsoft der CMA in der Zwischenzeit eine „finale Stellungnahme“ vorgelegt, aus der hervorgeht, warum die Fusion durchgeführt werden sollte. Enthalten ist unter anderem ein Vorschlag für eine modifizierte Fusionssituation, „die den derzeitigen Ansatz und eine mögliche endgültige Anordnung ersetzen würde.“

Genauere Details stehen noch aus

Wie die Vorschläge und die finale Stellungnahme von Microsoft im Detail aussehen, ist unbekannt. In einem aktuellen Statement wies die CMA darauf hin, dass die Prüfung von Einreichungen nach Abschnitt 41(3) des Gesetzes hinsichtlich wesentlicher Veränderungen oder besonderer Gründe sehr selten sei. Es sei auch unüblich, dass die CMA während einer Umsetzungsphase von Abhilfemaßnahmen Konsultationen zu den eingereichten Vorschlägen durchführt.

Aufgrund der Anleitung des Competition Appeal Tribunal hätten sich die britischen Kartellwächter im aktuell vorliegenden Fall allerdings dazu entschieden, die Vorschläge von Microsoft genaustens zu prüfen, um im besten Fall eine Lösung zu finden, die beide Seiten zufriedenstellt. Blockiert wurde die Übernahme auf der Insel, da die CMA Bedenken bezüglich des freien Wettbewerbs auf dem Cloud-Gaming-Markt äußerte.

In wie weit das Ganze darauf hindeutet, dass es Microsoft gelingen wird, die letzte große Hürde der Activision Blizzard-Übernahme zu meistern, erfahren wir wohl im Laufe der nächsten Wochen.

Wie die CMA im vergangenen Monat bekannt gab, soll die finale Entscheidung, ob die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft in Großbritannien genehmigt wird, spätestens Ende August getroffen beziehungsweise bekannt gegeben werden. Im Optimalfall sogar etwas früher.

