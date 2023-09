Bungie: Kauf der Destiny-Macher laut Ryan wertvoller als die Übernahme von Activision Blizzard

Im Rahmen des großen Leaks in der vergangenen Woche fanden nicht nur pikante interne E-Mails und Dokumente von Microsoft den Weg an die Öffentlichkeit. Auch Aussagen, die Sony Interactive Entertainment-CEO Jim Ryan in einer Frage-und-Antwort-Runde mit Analysten traf, wurden in Umlauf gebracht.

Im Zuge der Investorenkonferenz wies Ryan unter anderem darauf hin, dass ein erheblicher Teil der hauseigenen Triple-A-Marken für die Live-Service-Initiative des Unternehmens herangezogen wird. Wie in der Vergangenheit mehrfach kommuniziert, werden die PlayStation Studios bis 2026 mindestens zehn Live-Service-Titel veröffentlichen.

Laut Ryan werden die Erfahrungen von Bungie bei der Umsetzung dieser Ziele eine wichtige Rolle spielen. Dies ist laut dem CEO auch der Grund, warum er im Kauf von Bungie einen besseren Deal sieht als in Microsofts Übernahme von Activision Blizzard.

„Angesichts der 69 Milliarden US-Dollar für Activision im Vergleich zu den 3,6 Milliarden US-Dollar für Bungie glauben wir, dass Bungie uns wesentlich mehr bieten kann als eine 69 Milliarden US-Dollar-Akquisition von Activision“, so Ryan gegenüber den Investoren. „Und das, ohne die relative Wertigkeit dieser bestimmten Transaktion zu berücksichtigen.“

Übernahmen erweitern die strategischen Möglichkeiten

Zu den Zielen, die Sony Interactive Entertainment mit der Übernahme von Studios wie Bungie verfolgt, ergänzte Ryan: „In meinen Augen muss uns ein ideales Übernahmeziel dabei helfen, unsere Strategien auf eine Art und Weise umzusetzen, die wir alleine nicht erreichen können. Und wenn ich mir unser Portfolio an Studios und unsere Publishing-Fähigkeiten anschaue, benötigen wir Unterstützung in Bereichen, in denen wir derzeit nicht stark aufgestellt sind.“

Ryan weiter: „Wir streben danach, unsere Community zu vergrößern, die Spielerbindung in unseren Spielen zu steigern, die Anzahl der Menschen, die diese Spiele spielen, zu erhöhen, die Spielzeit der Menschen in diesen Spielen zu verlängern, auf PC und mobile Plattformen zu expandieren und die Anzahl der Spieler, die miteinander spielen, zu erhöhen.“

„Gerade in diesen Bereichen, in denen wir keine Expertise und Präsenz haben, müssen wir die nötige Expertise aufbauen. Dies sind einige der Gründe für die Übernahme von Bungie. Wir haben öffentlich erklärte Ambitionen im Bereich Mobile. Das ist ein Bereich der Spieleentwicklung, in dem wir bisher kaum präsent waren. Daher können Sie davon ausgehen, dass wir Interesse daran haben, Entwicklungskenntnisse und Management-Expertise in diesem Bereich zu erwerben“, heißt es abschließend.

Trotz des ausgerufenen Ziels, die eigene Präsenz im Bereich der Live-Service-Titel auszubauen, wird es sich bei hochwertigen Story- und Singleplayer-Erfahrungen auch weiterhin um das Fundament der PlayStation Studios handeln. Dies stellte Ryan innerhalb der Investorenkonferenz ebenfalls klar.

Quelle: Reddit

