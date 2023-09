Microsoft: Veraltete Pläne? Phil Spencer bezieht Stellung zu den gestrigen Leaks

In dieser Woche kam es zu einem umfangreichen Leak, in dessen Rahmen zahlreiche interne Microsoft-Dokumente den Weg an die Öffentlichkeit fanden. In der Zwischenzeit äußerte sich mit Phil Spencer auch der CEO von Microsofts Gaming-Sparte zu dieser Entwicklung.

Am gestrigen Dienstag sorgte ein umfangreicher Leak, in dessen Rahmen verschiedene interne Dokumente von Microsoft den Weg an die Öffentlichkeit fanden, für reichlich Gesprächsstoff.

Geleakt wurden eine alte Release-Roadmap von Bethesda Softworks, Pläne zu einer neuen Version der Xbox Series X/S oder Aussagen zu einer möglichen Übernahme von Nintendo. In der Zwischenzeit äußerte sich mit Phil Spencer der CEO von Microsofts Gaming-Sparte zu dem Leak und wies darauf hin, dass wir es bis zu einem gewissen Grad mit veralteten Dokumenten und Plänen zu tun haben, die sich mittlerweile geändert haben.

„Wir haben die Diskussion über alte E-Mails und Dokumente gesehen. Es fällt schwer, unsere Teamarbeit auf diese Weise geteilt zu sehen, da sich so viel verändert hat und es so viel gibt, worauf wir uns jetzt und in der Zukunft freuen“, führte Spencer auf Twitter aus und kündigte an, dass weitere Details zu den Zukunftsplänen der Xbox-Sparte genannt werden, sobald die Zeit dafür reif ist.

Phil Spencer wendet sich an die Belegschaft

Ergänzend zu seinem Statement auf Twitter beziehungsweise X wandte sich Phil Spencer mit einer internen E-Mail an die Belegschaft. In der Mail, die den Kollegen von The Verge vorliegt, räumte Spencer ein, dass die diversen Dokumente durch ein Versehen offen gelegt wurden.

„Ich weiß, dass dies enttäuschend ist, auch wenn viele Dokumente bereits mehr als ein Jahr alt sind und sich unsere Pläne entsprechend weiterentwickelt haben. Ich weiß auch, dass wir alle die Vertraulichkeit unserer Pläne und Informationen unserer Partner sehr ernst nehmen. Dieser Leak entspricht offensichtlich nicht unseren Erwartungen“, so Spencer.

Und weiter: „Wir stecken alle unglaublich viel Leidenschaft und Energie in unsere Arbeit, und so möchten wir nicht, dass diese harte Arbeit mit der Gemeinschaft geteilt wird. Nichtsdestotrotz gibt es so viel mehr, worauf wir uns freuen können, und wenn wir bereit sind, werden wir die wirklichen Pläne mit unseren Spielern teilen.“

„Abschließend möchte ich die ganze Arbeit würdigen, die ihr in Team Xbox steckt, um unsere Spieler zu überraschen und zu begeistern. In den kommenden Tagen und Wochen sollten wir uns darauf konzentrieren, was wir kontrollieren können: Den erstaunlichen Erfolg von Starfield, den bevorstehenden Start des unglaublichen und zugänglichen Forza Motorsport und darauf, weiterhin Spiele, Dienste und Geräte zu entwickeln, die Millionen von Spielern genießen können“, heißt es in der Memo von Spencer abschließend.

Während Spencer in seiner Memo an die Belegschaft lediglich indirekt einräumte, dass Microsoft für den großen Leak selbst verantwortlich ist, wurde die für den Rechtsstreit zwischen Microsoft und der Federal Trade Commission verantwortliche Richterin Jacqueline Scott Corley etwas deutlicher.

Wie diese bestätigte, hat Microsoft dem Gericht versehentlich einen Link zu den unzensierten Versionen der Dokumenten zur Verfügung gestellt. Dieser wurde anschließend auf die für den Fall eingerichtete Internetseite hochgeladen, wodurch Microsoft selbst für den Leak sorgte.

