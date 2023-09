Game Pass: Fehlendes Wachstum könnte laut Spencer zum Aus der Xbox-Sparte führen

Microsoft: Phil Spencer sprach in einer Anhörung vom möglichen Aus der Gaming-Sparte.

Im Zuge des heutigen Leaks fanden auch diverse Aussagen, die führende Microsoft-Köpfe im Zuge der Anhörung zur geplanten Übernahme von Activision Blizzard trafen, den Weg an die Öffentlichkeit.

Wie aus den Leaks hervorgeht, wurde Phil Spencer, der CEO von Microsofts Gaming-Sparte, von James Weingarten, einem Anwalt der Federal Trade Commission, auf eine interne Microsoft-Grafik angesprochen, die sich um das Wachstum des Game Pass-Service drehte.

Der Grafik, die wir unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht für euch eingebunden haben, lässt sich entnehmen, dass Microsoft das Ziel verfolgt, im Zeitraum zwischen den Geschäftsjahren 2029 und 2030 die Marke von 100 Millionen Game Pass-Abonnenten zu knacken.

Ein Ziel, das Spencer in der abgebildeten Form für wenig erstrebenswert hält. Im Detail geht es dem CEO von Microsofts Gaming-Sparte um die Tatsache, dass das Wachstum des Game Pass im abgebildeten Szenario vor allem außerhalb der Xbox-Konsolen zu schwach ausfällt. Laut Spencer müssten die PC- und Cloud-Segmente bis zum Geschäftsjahr 2027 deutlich stärker steigen.

Andernfalls könnte die Zukunft von Microsofts Gaming-Sparte intern auf den Prüfstand gestellt werden.

Spencer zur Zukunft der Xbox-Sparte

Zur vorgelegten Grafik führte Spencer in der mittlerweile abgeschlossenen Gerichtsverhandlung aus: „Ich gehe nicht davon aus, dass dies die Zukunft des Xbox-Geschäfts sein wird. Dies ist eine Präsentation von unserer Geräteabteilung an das Führungsteam für Spiele. Daher handelt es sich um die Sichtweise des Teams, das damit beauftragt ist, unsere Hardware so aufzubauen, wie das zukünftige Geschäft aussehen würde.“

„Ich kann mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass wir uns aus dem Gaming-Geschäft zurückziehen würden, wenn wir außerhalb der Konsolen nicht weitere Fortschritte machen würden. Wenn dies der Fall wäre, würden wir… ich glaube nicht, dass wir noch im Geschäft wären“, so Spencer weiter. „Wenn das das Ergebnis wäre, glaube ich nicht, dass wir noch in diesem Geschäft wären.“

„Die Mehrheit unserer Kunden befindet sich außerhalb unserer eigenen Hardware, und ich hoffe, dass dies vor 2030 der Fall sein wird. Wenn Sie mich also fragen, ob ich mit dieser Grafik übereinstimme und ob das helle Grün und Blau, je nach den Farben, die Sie sehen, viel größer sein müssten, würde ich sagen, dass wir bis zum Geschäftsjahr 2026/2027 in dieser Position sein sollten“, ergänzte Spencer.

„Oder wir müssten eine andere Entscheidung für das Geschäft treffen.“

Abschließend dürfte allerdings die Frage im Raum stehen, wie ernst die Aussagen um ein mögliches Aus der Xbox-Sparte zu nehmen sind. Schließlich bereitet sich Microsoft aktuell nicht nur darauf vor, die knapp 69 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme von Activision Blizzard abzuschließen.

Darüber hinaus sickerte heute durch, dass der US-Riese intern bereits über einen möglichen Nachfolger der Xbox Series X/S sprach, der 2028 erscheinen könnte.

Quelle: Wccftech

