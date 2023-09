Xbox: Cloud-Gaming soll durch Next-Gen-Konsole wiederbelebt werden

Microsoft will mit der nächsten Konsolengeneration verstärkt auf Cloud-Gaming setzen. Doch die nächste Next-Gen-Konsole soll erst 2028 auf den Markt kommen.

Microsoft verspricht schon seit Längerem, die Cloud für prozessintensivere Berechnungen in Xbox-Spielen zu nutzen. Einem Leak zufolge gibt es einen internen Plan von Microsoft, den Schwerpunkt erst mit der kommenden Next-Gen-Konsole auf Cloud-Verarbeitung zu setzen.

Der Leak stammt von ungeschwärzten Gerichtsdokumenten, die aus einem Rechtsstreit mit der Federal Trade Commission (kurz: FTC) stammen.

Demnach soll Microsofts Vision eine „hybride Spieleplattform der nächsten Generation entwickeln, die in der Lage ist, die kombinierte Leistung von Client und Cloud zu nutzen, um ein tieferes Eintauchen in das Spielgeschehen und völlig neue Arten von Spielerlebnissen zu ermöglichen.“

Microsoft-Dokumente enthüllen Pläne für Cloud-Verarbeitung

Dank des Cloud-Gamings sollen neue Leistungsniveaus für Echtzeit-Gameplay möglich sein. Diese sollen über die Möglichkeiten hinausgehen, die die Client-Hardware bietet.

Ein Beispiel für die Nutzung der Cloud-Technologie in Spielen ist der Mehrspielermodus in „Crackdown 3“. Der Modus „Wrecking Zone“ nutzt die Cloud-basierte Verarbeitung, um die Zerstörung der Umgebung für alle Spieler und Spielerinnen gleichermaßen sichtbar zu machen. Dadurch können Gebäudestrukturen in Echtzeit zerstört werden.

Das Dokument listet die folgenden Innovationen für jede Konsolengeneration auf:

Xbox: Xbox Live

Xbox 360: Xbox Kinect und der digitale Store

Xbox One: Xbox Game Pass

Xbox Series X|S: Project xCloud

Für die kommende Next-Gen-Konsole nennt das Dokument „Cloud-Hybrid-Spiele“ und „immersive Spiele- und App-Plattform“ als wichtige Neuerung. Weitere Ideen für das Next-Gen-Gaming seien maschinelles Lernen, KI und skalierbare Hardware-Architektur. Auch Spiele mit „Cloud Native/Enhanced“ sind Teil der Ideen.

Microsoft plant, die nächste Konsolengeneration Ende 2028 auf den Markt zu bringen. Dementsprechend wird es noch einige Jahre dauern, bis wir erfahren, ob Microsoft seine Pläne zum Cloud-Gaming durchsetzen konnte.

