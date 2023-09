Xbox Series X-Nachfolger: Microsoft plant Markteinführung für 2028

Microsoft hat offenbar einen Zeitplan für die nächste Xbox. Dieser wurde im Mai 2022 in einem Meeting von Führungskräften wie CEO Satya Nadella, CFO Amy Hood und Head of Gaming Phil Spencer besprochen. Teile des Protokolls kamen im Rahmen des Rechtsstreits zwischen Microsoft und der US Federal Trade Commission zum Vorschein.

Aus Dokumenten des Rechtsstreits zwischen der FTC und Microsoft geht hervor, dass die Redmonder im vergangenen Jahr mit einem Next-Xbox-Launch planten und intern über einen Veröffentlichungszeitraum sprachen.

Den Unterlagen zufolge scheint Microsoft auf eine Markteinführung der nächsten Xbox im Jahr 2028 hinzuarbeiten. Auch wenn sich die Pläne mittlerweile geändert haben könnten, wurde der genannte Zeitraum in einem Meeting im Mai 2022 explizit erwähnt.

An diesem Treffen nahmen Top-Führungskräfte des Unternehmens teil, darunter der Microsoft-CEO Satya Nadella, CFO Amy Hood und Head of Gaming Phil Spencer, wie aus einem Bericht von Axios hervorgeht.

Teile des Protokolls aus der Sitzung wurden im Rahmen des Rechtsstreits zwischen Microsoft und der US Federal Trade Commission veröffentlicht. Die FTC hatte sich das Ziel auf die Fahnen geschrieben, die geplante Übernahme von Activision Blizzard durch den Xbox-Hersteller zu unterbinden, scheiterte aber vor Gericht mit dem Versuch, eine einstweilige Verfügung zu erzielen.

Das Jahr 2028 wird nicht zum ersten Mal mit einer neuen Xbox in Zusammenhang gebracht: Im vergangenen Jahr sprachen die Anwälte von Microsoft mit der britischen Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde CMA über den möglichen Zeitpunkt für die Einführung neuer Hardware. Dabei teilten sie mit, dass eine neue Konsolengeneration frühestens im Herbst 2028 auf den Markt kommen werde.

Abweichung vom klassischen Hardware-Standard?

Während der Besprechung mit dem Gaming-Team stellte ein leitender Mitarbeiter von Microsoft die Frage, ob es möglich wäre, bei der nächsten Xbox von den festen Hardware-Spezifikationen, wie sie traditionell bei Konsolen zum Einsatz kommen, abzuweichen.

„Eines der Dinge, bei denen Konsolen wirklich großartig waren, ist es, den Entwicklern ein klares Plattformziel zu geben. Und [Game Development Kits] waren wirklich gut darin“, so Anuj Gosalia, Corporate Vice President of Immersive Experiences, in der Antwort.

Ebenfalls kam die Frage auf: „Ist es für 2028 geplant, dieses [nicht lesbar] Modell beizubehalten oder ein Windows-ähnliches Modell mit Flexibilität/Funktionen zu forcieren?“

Auch hierzu gab es eine Stellungnahme: „Wir haben diese Reise bereits mit der Xbox One und Xbox One X begonnen und werden sie mit der Series X/S fortsetzen“, so Kevin Gammill, Corporate Vice President of Gaming Ecosystems.

Weiter erklärte er: „Wir müssen mit der 10. Generation noch flexibler sein, aber auch den Entwicklern die Möglichkeit geben, die Vorteile einzigartiger Hardwarefunktionen zu nutzen.“

Upgrade-Konsole: Keine Priorität für Microsoft

Ob es von Microsoft im Vorfeld eine leistungsfähigere Version der Xbox Series X geben wird, ist offen. Im Sommer sprach Phil Spencer davon, dass ein Mid-Cycle-Upgrade für Microsoft keine Priorität habe.

“Wenn wir uns in eine Konsolenwelt begeben, in der wir alle zwei Jahre drei oder vier geschlossene Ökosysteme haben, die ihre Hardware alle zwei Jahre aufrüsten, dann frage ich mich: Wie hilft das den Entwicklern oder Spielern?”, so Spencer.

Er habe das Gefühl, als würden man den Entwicklern und Spielern in einem Bereich, der einst viel einfacher und verlässlicher war, nun eine enorme Komplexität auferlegen. „Vielleicht gibt es ein anderes Modell für uns“, so der Xbox-Chef weiter.

