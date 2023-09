Microsoft: The Elder Scrolls 6 wird nicht für PlayStation erscheinen

Die meisten PlayStation-Spieler werden sich bereits damit abgefunden haben, dass “The Elder Scrolls 6” nicht für PlayStation-Konsolen erscheinen wird, auch wenn Microsoft – allen voran der Xbox-Chef Phil Spencer – die Exklusivität bisher nicht eindeutig kommunizieren wollte.

Im Rahmen des FTC-Verfahrens gegen Microsoft tauchte inzwischen ein weiteres Dokument auf, das endlich Gewissheit zu bringen scheint. Einerseits wird darin noch einmal bestätigt, dass “The Elder Scrolls 6″ erst “2026 oder später” erscheinen wird. Und auch eine PlayStation-Version wird darin klar ausgeschlossen.

In der PlayStation-Spalte, in der bei Spielen wie “Dethloop”, “Ghostwire Tokyo”, “Fallout 76” und “The Elder Scrolls Online” ein grüner Haken zu sehen ist, erscheint im Fall von “The Elder Scrolls 6” ein rotes Kreuz. Gleiches gilt für “Starfield” und “Redfield”, was Microsofts Exklusivbestreben bei Neuveröffentlichungen deutlich macht.

Phil Spencer: The Elder Scrolls 6 wird Teil des Xbox-Pakets

In der Tabelle wird in der Begründung ebenfalls auf ein altes Statement von Phil Spencer verwiesen: “Ich möchte, dass wir in der Lage sind, das komplette Paket dessen, was wir haben, anzubieten. Und das gilt auch, wenn ich an Elder Scrolls 6 denke”, so seine Worte, nachdem die Exklusivität von “Starfield” zur Sprache kam.

Angekündigt wurde “The Elder Scrolls 6” im Jahr 2018, lange bevor Bethesda von Microsoft übernommen wurde. Sony betonte später, dass sowohl “Starfield” als auch das neue “The Elder Scrolls” ursprünglich als Multiplattform-Projekte geplant waren.

Stattdessen wurde im Rahmen des FTC-Verfahrens gegen Microsoft bereits im vergangenen Jahr angedeutet, dass die nächsten drei Spiele von Bethesda Xbox-exklusiv sein werden, darunter “Starfield”, das zwischenzeitlich veröffentlicht wurde, “The Elder Scrolls 6” sowie das bevorstehende “Indiana Jones”-Spiel.

Während “The Elder Scrolls 6” noch einige Jahre auf sich warten lässt, ist klar, dass sich das Rollenspiel noch in einer frühen Phase der Entwicklung befindet. Bethesda möchte sich vorerst auf “Starfield” konzentrieren und für einen umfangreichen Post-Launch-Support sorgen.

