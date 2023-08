The Elder Scrolls 6: Pete Hines äußert sich zum Stand der Entwicklung

"The Elder Scrolls 6" befindet sich mittlerweile in einer frühen Entwicklungsphase, wie Bethesdas Pete Hines in einem Interview betonte. Ein Fragezeichen steht weiterhin hinter der Wahl der unterstützten Plattformen.

Die Veröffentlichung von „Starfield“ steht bevor. Während offen ist, ob der Sci-Fi-Titel die hohen Erwartungen erfüllen kann, widmete sich Bethesdas Pete Hines in einem Interview dem nächsten großen Projekt. Hierbei handelt es sich um „The Elder Scrolls 6“, dessen Produktion offenbar eine neue Phase erreicht hat.

Nachdem die Frage gestellt wurde, ob sich „The Elder Scrolls 6“ in der Vorproduktion oder in einer Konzeptphase befindet, antwortete Hines wie folgt: „Nein. Es befindet sich in der Entwicklung, aber in einem frühen Stadium.“ Damit wurde quasi die Vollproduktion erreicht.

Dennoch befindet sich „Starfield“ momentan voll im Fokus und die meisten Mitarbeiter konzentrieren sich auf das Weltraum-Abenteuer, das Anfang September auf den Markt kommen wird. „Starfield ist im Moment unser Hauptaugenmerk. Und das wird es auch noch eine Weile bleiben, bevor wir über etwas anderes sprechen“, so Hines dazu.

The Elder Scrolls 6 auch für PlayStation?

Während „Starfield“ nach der Übernahme von Bethesda durch Microsoft zu einem exklusiven Spiel für Xbox und PC gemacht wurde, gibt es im Fall von „The Elder Scrolls 6“ zumindest noch ein Fünkchen Hoffnung, dass Microsoft von dieser Strategie abweichen könnte.

Zwar deutete Phil Spencer schon 2021 an, dass „The Elder Scrolls 6“ die gleiche Behandlung wie „Starfield“ erhält. In diesem Jahr wollte sich der Xbox-Chef allerdings nicht festlegen. Im Juni erklärte er, dass es momentan schwer sei, die Plattformen festzulegen, da das Rollenspiel noch einige Jahre entfernt ist. Man wisse nicht, „welche Plattformen bis dahin überhaupt vorhanden sind“.

Ob Spencer damit eine PlayStation-Version in Erwägung zog oder sich lediglich auf einen möglichen Nachfolger der Xbox Series X/S bezog, bleibt abzuwarten. Denn laut seiner Einschätzung ist der Launch noch mindestens fünf Jahre entfernt. Wie die Marktbedingungen zu diesem Zeitpunkt aussehen werden, lässt sich schwer voraussagen.

„Wie ich bereits sagte, ist Elder Scrolls 6 so weit entfernt, dass man sich zum jetzigen Zeitpunkt kaum vorstellen kann, wie die Plattformen aussehen werden“, so Spencer.

Zumindest im Fall von „Starfield“ bleibt es dabei: PlayStation-Spieler werden leer ausgehen, können aber im Bedarfsfall beispielsweise auf einen PC ausweichen. Allerdings wurde das Testangebot für den Xbox Game Pass scheinbar rechtzeitig entfernt, sodass die 1-Euro-Option wegfällt.

