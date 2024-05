Bethesda & Xbox: Nach dem heutigen Beben – So stellt sich der Publisher neu auf

Nachdem in der vergangenen Woche durchsickerte, dass Take-Two Interactive zwei Studios schließen und den größten Teil der Belegschaft von Private Division entlassen wird, kam es heute zur nächsten Schockmeldung.

Dieses Mal setzten die Entscheidungsträger von Microsoft ein weiteres Mal den Rotstift an und schlossen gleich vier Studios des im März 2021 übernommenen Publishers Bethesda Softworks. Zum einen traf es die „Hi-Fi Rush“- und „The Evil Within“-Macher von Tango Gameworks. Zudem schlossen Arkane Austin („Prey“ (2017) & „Redfall“) sowie Alpha Dog Games und Roundhouse Games (ehemals Human Head Studios) ihre Pforten.

Erschwerend kommt hinzu, dass in diesem Jahr bereits die französische Niederlassung von Bethesda Softworks geschlossen wurde. Um möglichen Spekulationen und Befürchtungen den Wind aus den Segeln zu nehmen, meldete sich in der Zwischenzeit auch der Publisher selbst mit einem Statement zu Wort.

Bethesda Softworks blickt in die Zukunft

Mit einem Blick in die Zukunft versicherte Bethesda Softworks, dass das Unternehmen eine der tragenden Säulen der Xbox-Sparte bleiben wird. In den kommenden Jahren möchte sich Bethesda Softworks auf seine bestehenden Communitys und sogenannte „High-Impact-Produktionen“ konzentrieren.

Als Beispiel nennen die Verantwortlichen die „Shattered Space“-Erweiterung zu „Starfield“ oder „Indiana Jones und der große Kreis“.

„Bethesda bleibt eine der tragenden Säulen von Xbox mit einem beeindruckenden Portfolio an großartigen Spielen und florierenden Communitys. Wenn wir in die Zukunft schauen, steht eine beeindruckende Reihe von Spielen am Horizont. Allein 2024 haben wir Starfield Shattered Space, Fallout 76 Skyline Valley, Indiana Jones und der große Kreis und The Elder Scrolls Online’s Golden Road“, heißt es in der offiziellen Stellungnahme.

Neue Marken und innovative Spielkonzepte

Weiter führte Bethesda Softworks aus, dass es dem Unternehmen in den nächsten Jahren darum gehen wird, sich in einer „wandelnden Branche“ neu aufzustellen und sich den kreativen Herausforderungen der Zukunft zu stellen.

Diesen möchten sich die Studios und Teams des Publishers sowohl mit neuen Marken als auch innovativen Konzepten stellen.

Bethesda Softworks weiter: „Während wir unsere Pläne und Ressourcen darauf ausrichten, uns in dieser komplexen und sich wandelnden Branche bestmöglich zu positionieren, werden unsere Teams bei Arkane Lyon, Bethesda Game Studios, id Software, MachineGames, ZeniMax Online Studios sowie die Bethesda-Publishing- und Unternehmens-Teams gut aufgestellt sein, um neue IPs zu entwickeln, neue Spielkonzepte zu erforschen und unsere bestehenden Franchises auszubauen.“

