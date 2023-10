Bethesda: Pete Hines zieht sich nach 24 Jahren zurück

Pete Hines, Bethesda Softworks Senior Vice President und Head of Publishing hat mitgeteilt, dass er sich nach 24 Jahren aus dem Unternehmen zurückziehen wird.

Wohin es Hines nach seinem Weggang ziehen wird, ließ er offen. Allerdings freue er sich auf ein „aufregendes neues Kapitel“, in dem er “Interessen und Leidenschaften erforschen” könne und sich Zeit nehmen wird, um sein “Leben zu genießen”.

“Diese Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen. Aber nach einer erstaunlichen Karriere, die in der unglaublichen Markteinführung von Starfield gipfelte, fühlt es sich so an, als ob die Zeit reif ist”, so der Bethesda Softworks-Manager.

Der nächste Teil des Abenteuers wartet

Es sei noch lange kein Abschied und seine Liebe zu Bethesda und seinen Mitarbeitern habe nie nachgelassen. “Ich werde nie aufhören, Teil dieser unglaublichen Community zu sein, die wir aufgebaut haben. Ich danke den Hunderten und Tausenden von Fans, die ich in den letzten 24 Jahren treffen und mit denen ich sprechen durfte”, so Hines weiter.

Ebenfalls erklärte er: “Eure Energie, Kreativität und Unterstützung waren ein großer Teil meiner Reise. Ich freue mich darauf, den nächsten Teil des Abenteuers zusammen mit euch zu erleben”.

Auch Bethesda Softworks meldete sich zum Weggang von Pete Hines zu Wort. Die öffentliche Präsenz von Hines sei nur ein kleiner Teil seiner Rolle bei Bethesda gewesen, während die Art und Weise, wie er das Unternehmen repräsentiert habe, in die Werte einfloss, die er im Unternehmen pflegte. Dazu gehören Authentizität, Integrität und Leidenschaft.

“Seine Beiträge haben wesentlich dazu beigetragen, Bethesda und die Studio-Familie zu dem Weltklasse-Unternehmen zu machen, das es heute ist. Seine Vision hat uns vorangebracht, und seine harte Arbeit hat uns inspiriert”, so Bethesda.

Man sei dankbar für seine 24 Jahre an der Spitze des Unternehmens und wünsche ihm das Beste “für sein nächstes Kapitel”.

Bethesda wurde im Jahr 2021 zusammen mit dem Mutterunternehmen Zenimax von Microsoft übernommen. Der Weggang von Hines kommt wenige Tage nach dem Abschluss eines weiteren Publisher-Kaufs: Auch Activision Blizzard gehört seit dem vergangenen Freitag zur Xbox-Flotte.

