Microsoft: Übernahme von Activision Blizzard abgeschlossen

Nachdem die britische Wettbewerbs- und Marktbehörde Competition and Markets Authority (CMA) die letzte große Hürde darstellte, doch aufgrund geänderter Bedingungen die einstige Blockade zurückzog, wurde die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft heute abgeschlossen.

Das heißt, einer der größten Publisher auf dem Markt ist fortan fest in der Hand des Xbox-Unternehmens. Inbegriffen sind Marken wie “Call of Duty”, “Diablo”, “World of Warcraft”, “Overwatch”, “Candy Crush” und viele weitere Produktionen. 68,7 Milliarden Dollar machte Microsoft dafür locker.

Treyarch, Infinity Ward und Co sind künftig Xbox-Studios

Auch zahlreiche Entwickler sind ab sofort ein Teil der Xbox Game Studios. Dazu gehören unter anderem Infinity Ward, Raven Software, Sledgehammer Games, Treyarch, Toys for Bob, Beenox und High Moon Studios. Mit King, das einst von Activision Blizzard geschluckt wurde, kann Microsoft auch auf dem Mobile-Markt Fuß fassen.

„Als ein Team werden wir lernen, innovativ sein und unser Versprechen einlösen, mehr Menschen die Freude und die Community des Spielens näher zu bringen“, so Phil Spencer, Head of Gaming bei Microsoft.

Weiter erklärte er: „Wir legen bei allem, was wir bei Xbox tun, großen Wert auf Inklusion – von unserem Team über die Produkte, die wir herstellen, und die Geschichten, die wir erzählen, bis hin zu der Art und Weise, wie unsere Spieler interagieren und sich in einer größeren Gaming-Community engagieren.“

Spencer wiederholte die Aussage, dass Spiele künftig an “mehr Orten” verfügbar gemacht werden sollen. Das beginne damit, den Cloud-Streaming-Anbietern und Spielern die Möglichkeit zu bieten, Activision Blizzard-Spiele im Europäischen Wirtschaftsraum zu streamen. Es sei eine Verpflichtung, die man gegenüber der Europäischen Kommission eingegangen sei.

Schon in der Begründung der Genehmigung erklärte die Europäische Kommission, dass sie beim Cloud-Streaming Vorteile für die Konsumenten sieht und diese Technologie stützen möchte. Ob die Spieler das ähnlich sehen, bleibt abzuwarten.

In anderen Regionen ist Ubisoft für die Cloud-Inhalte des übernommenen Publishers verantwortlich. Mit Microsoft wurde ein Vertrag geschlossen, der zum Einlenken der CMA führte.

Xbox Game Pass soll mit Activision Blizzard-Inhalten gefüttert werden

Doch auch der Xbox Game Pass soll bestückt werden: “Heute beginnen wir mit der Arbeit, um geliebte Activision-, Blizzard- und King-Franchises in den Game Pass und auf andere Plattformen zu bringen. Wir werden in den kommenden Monaten mehr darüber verraten, wann ihr mit einem Spiel rechnen könnt. Wir wissen, dass ihr aufgeregt seid – und wir sind es auch”, so Spencer weiter.

Wie es um die weitere Unterstützung der PlayStation-Plattformen steht, bleibt abzuwarten. Zwar wurde für die “Call of Duty”-Reihe ein Zehnjahresvertrag geschlossen. Für die anderen Marken gilt dieser nicht. Und nach der Übernahme von Bethesda wurde klar, dass exklusive Inhalte das oberste Ziel sind.

Microsoft gab im Januar 2022 bekannt, Activision Blizzard übernehmen zu wollen. Seitdem war das Unternehmen bestrebt, die Bedenken einiger internationaler Regulierungsbehörden auszuräumen.

Diese argumentierten damit, dass die Fusion dem gemeinsamen Unternehmen einen ungerechten Wettbewerbsvorteil verschaffen könnte. Und zumindest die amerikanische FTC scheint diese Ansicht noch immer zu vertreten.

