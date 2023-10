Activision Blizzard: CMA genehmigt Übernahme durch Microsoft

Die letzte große Hürde wurde genommen. Auch die britische CMA kam in einer finalen Entscheidung zu dem Schluss, dass Microsoft den Publisher Activision Blizzard übernehmen kann. Behilflich war dabei der Verkauf von Streaming-Rechten an Ubisoft.

Die britische Wettbewerbs- und Marktbehörde Competition and Markets Authority (CMA) hat die geplante Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft genehmigt, nachdem das Geschäft im April noch blockiert wurde.

In der anfänglichen Untersuchung wurde von der CMA bemängelt, dass Microsoft eine dominante Stellung im Bereich des Cloud-Gamings habe. Aus diesem Grund wurde die Genehmigung damals abgelehnt.

Mit dem Verkauf der Rechte für das Cloud-Streaming von Activision-Spielen an Ubisoft werde nun gewährleistet, dass wichtige und populäre Inhalte wie “Call of Duty” und “Overwatch” in Bezug auf das Cloud-Gaming nicht mehr unter Microsofts Kontrolle stehen.

Beim Verkauf der Rechte an Ubisoft kam es allerdings zu Einschränkungen. Denn die Übereinkunft sieht eine Lizenz für das Cloud-Streaming (außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums) über einen Zeitraum von 15 Jahren vor.

Ubisoft erhält mit der Lizenz viele Freiheiten

Die endgültige Entscheidung der CMA wurde am heutigen Morgen angekündigt. In der Begründung erklären die Wettbewerbshüter, dass der Verkauf der Cloud-Rechte verhindern wird, dass Microsoft den Wettbewerb im Cloud-Gaming behindert. Dies sei besonders wichtig, da dieser Markt gerade wächst.

Darüber hinaus sollen britische Kunden wettbewerbsfähige Preise und Dienste im Bereich des Cloud-Gamings erhalten.

Die Regulierungsbehörde unterstrich, dass Ubisoft die Spiele von Activision im Rahmen jeglichen Cloud-Gaming-Modells vertreiben darf, einschließlich Multi-Game-Abonnementdienste.

“Es wird auch dazu beitragen, dass Cloud-Gaming-Anbieter in der Lage sein werden, Nicht-Windows-Betriebssysteme für Activision-Inhalte zu verwenden, was die Kosten reduziert und die Effizienz erhöht”, heißt es in einer Stellungnahme.

Die CMA gab schon im vergangenen September bekannt, dass sie der Übernahme aufgrund der Kooperation mit Ubisoft vorläufig zustimmen wird, bevor es heute zur finalen Entscheidung zugunsten des Deals kam.

“Infolge dieses Zugeständnisses erklärte sich die Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde bereit, das Geschäft erneut zu prüfen und leitete im August eine neue Untersuchung ein. Diese Untersuchung wurde heute abgeschlossen, und die Wettbewerbs- und Marktaufsichtsbehörde hat die Transaktion im engeren Sinne genehmigt”, so die CMA.

Auch wenn die FTC in den USA weiterhin versucht, den Deal zu verhindern und in dieser Woche gar neue Unterlagen anforderte, kann die Übernahme abgeschlossen werden. Eine entsprechende Ankündigung dürfte in Kürze folgen.

Es wird erwartet, dass der Deal in absehbarer Zeit vollzogen wird, möglicherweise sogar noch heute. Informanten gaben gegenüber The Verge bekannt, dass die Unternehmen das Ziel haben, den Abschluss bis zum 13. Oktober 2023 anzustreben, vorbehaltlich der Genehmigung durch die CMA.

