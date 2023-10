Activision Blizzard x Microsoft: Übernahme soll offenbar nächste Woche abgeschlossen werden

Auch wenn die finale Entscheidung der britischen CMA weiterhin aussteht, möchte Microsoft die Übernahme von Activision Blizzard offenbar in der nächsten Woche abschließen. Dies bestätigten mit der Sachlage vertraute Quellen gegenüber The Verge.

Nachdem die britische Competition and Markets Authority (kurz: CMA) die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft im April noch blockierte, sorgten Abhilfemaßnahmen seitens des Redmonder Unternehmens dafür, dass die CMA der Übernahme vor wenigen Wochen vorläufig zustimmte.

Insbesondere Microsofts Ankündigung, die weltweiten Streaming-Rechte der Activision Blizzard-Titel an Ubisoft zu verkaufen, führten zu dem vorläufigen Umdenken der britischen Regulierungsbehörden. Auch wenn die finale Entscheidung seitens der CMA noch aussteht, plant Microsoft offenbar, den Kauf von Activision Blizzard in der nächsten Woche abzuschließen.

Wie eine Microsoft-nahe und mit der Sachlage vertraute Quelle gegenüber The Verge bestätigt haben soll, ist der Abschluss der Übernahme von Activision Blizzard für den kommenden Freitag, den 13. Oktober 2023 vorgesehen.

Finale Entscheidung der CMA steht unmittelbar bevor

Dies könnte darauf hindeuten, dass die Competition and Markets Authority dem knapp 69 Milliarden US-Dollar schweren Deal zustimmen wird. Wie es im September hieß, wurde eine Konsultation eröffnet, in der bis zum heutigen Freitag, den 6. Oktober 2023 eine Entscheidung darüber getroffen werden soll, ob die bisher größte Übernahme der Videospielgeschichte auch in Großbritannien genehmigt wird.

„Obwohl der restrukturierte Deal wesentlich anders ist als die vorherige Transaktion und die meisten Bedenken im Wesentlichen angeht, hat die CMA begrenzte verbleibende Bedenken, dass bestimmte Bestimmungen im Zusammenhang mit dem Verkauf der Cloud-Streaming-Rechte von Activision an Ubisoft umgangen, beendet oder nicht durchgesetzt werden könnten“, hieß es hierzu weiter.

Experten gehen davon aus, dass die CMA ihre finale Entscheidung im Laufe der nächsten Woche veröffentlichen und den Weg für die Übernahme freimachen wird: „Eine endgültige Entscheidung der CMA wird nächste Woche erwartet, und vorbehaltlich überraschender Änderungen in letzter Minute dürfte Microsoft den Deal abschließen können.“.

Weitere Meldungen zum Thema:

Sollten sich diese Prognosen bewahrheiten, dann wird die im Januar 2022 angekündigte Übernahme in wenigen Tagen und somit nach über 20 Monaten erfolgreich vollzogen.

Quelle: The Verge

Weitere Meldungen zu Activision Blizzard, Microsoft.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren