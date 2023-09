Activision Blizzard x Microsoft: Die CMA stimmt der Übernahme vorläufig zu

Bekanntermaßen entschloss sich die Competition and Markets Authority (kurz: CMA) im April dazu, die geplante Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft auf der Insel zu blockieren. Begründet wurde dieser Schritt mit der aus der Übernahme resultierenden Marktmacht Microsofts im Bereich des Cloud-Gamings.

Um die Befürchtungen der CMA zu entkräften, entschloss sich Microsoft vor wenigen Wochen dazu, die weltweiten Streaming-Rechte an der Software-Bibliothek von Activision Blizzard für einen Zeitraum von 15 Jahren an Ubisoft zu veräußern.

Ein Schritt, der die Regulierungsbehörden auf der Insel zumindest vorläufig zufriedenstellte. Wie die CMA am heutigen Freitag Vormittag bekannt gab, entschlossen sich die Wettbewerbshüter unter Vorbehalt dazu, der Übernahme in Großbritannien zuzustimmen.

„Insgesamt hat die CMA zwar begrenzte verbleibende Bedenken in Bezug auf den neuen Deal identifiziert, aber Microsoft hat Maßnahmen vorgeschlagen, von denen die CMA vorläufig angenommen hat, dass sie diese Probleme angehen sollten“, heißt es in der Erklärung zur Entscheidung der CMA.

Weiter führte die Behörde aus, dass die weitere Entwicklung im Fall der Streaming-Rechte der Activision Blizzard-Titel genau beobachtet wird, um mögliche Verstöße zu identifizieren und im Zweifelsfall zu verhindern: „Obwohl der restrukturierte Deal wesentlich anders ist als die vorherige Transaktion und die meisten Bedenken im Wesentlichen angeht, hat die CMA begrenzte verbleibende Bedenken, dass bestimmte Bestimmungen im Zusammenhang mit dem Verkauf der Cloud-Streaming-Rechte von Activision an Ubisoft umgangen, beendet oder nicht durchgesetzt werden könnten.“

Und weiter: „Um diese Bedenken anzugehen, hat Microsoft Maßnahmen angeboten, um sicherzustellen, dass die Bedingungen des Verkaufs der Rechte von Activision an Ubisoft von der CMA durchsetzbar sind. Die CMA hat vorläufig den Schluss gezogen, dass dieser zusätzliche Schutz diese verbleibenden Bedenken lösen sollte.“

Die CMA hat nun eine Konsultation eröffnet, in der sie bis zum 6. Oktober 2023 eine finale Entscheidung treffen wird. Sollte es keine wesentlichen Einwände mehr geben, kann die Übernahme auch in Großbritannien abgeschlossen werden.

Kurz nach der Bekanntgabe der CMA meldete sich auch Brad Smith, der Präsident und Vizevorsitzende von Microsoft, mit einem Statement zu Wort. In diesem wird betont, dass Microsoft großen Wert darauf legt, die der CMA vorgelegten Abhilfemaßnahmen in die Tat umzusetzen. „Wir sind ermutigt von dieser positiven Entwicklung im Überprüfungsprozess der CMA“, so Smith.

„Wir haben Lösungen vorgelegt, von denen wir glauben, dass sie die verbleibenden Bedenken der CMA in Bezug auf das Cloud-Gaming-Streaming vollständig ansprechen, und wir werden weiterhin daran arbeiten, die Genehmigung vor dem Abschluss am 18. Oktober zu erhalten“, ergänzte der Präsident des Redmonder Software-Riesen.

Die letzte Stellungnahme stammt von Colin Raftery, bei der CMA leitender Direktor für Fusionen und damit verbundene Entscheidungen in Phase 1, der mit den getroffenen Abhilfemaßnahmen laut eigenen Angaben zufrieden ist: „Dies ist ein neuer und wesentlich anderer Deal, der die Verteilung dieser wichtigen Spiele über die Cloud in den Händen eines starken unabhängigen Anbieters, Ubisoft, belässt, anstatt unter der Kontrolle von Microsoft zu stehen.“

Weitere Meldungen zum Thema Activision Blizzard:

„Mit zusätzlichen Schutzmaßnahmen, um sicherzustellen, dass der Deal ordnungsgemäß umgesetzt wird, wird dies die Struktur des Marktes aufrechterhalten und einen offenen Wettbewerb ermöglichen, um die Entwicklung des Cloud-Gamings in den kommenden Jahren zu gestalten, und den britischen Spielern die Möglichkeit geben, auf verschiedene Arten auf die Spiele von Activision zuzugreifen – einschließlich über Cloud-basierte Multiplattform-Abonnementdienste“, heißt es weiter.

We are encouraged by this positive development in the CMA’s review process. We presented solutions that we believe fully address the CMA’s remaining concerns related to cloud game streaming, and we will continue to work toward earning approval to close prior to the October 18…

— Brad Smith (@BradSmi) September 22, 2023