Activision Blizzard: Weitere Genehmigung und Statement zur Xbox Game Pass-Aufnahme

Kurz bevor die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft abgeschlossen wird, hat ein weiteres Land dem Zusammenschluss zugestimmt. Auch Taiwan segnet den Deal ab.

In der Begründung der lokalen Aufsichtsbehörde wird betont, dass der wirtschaftliche Gesamtnutzen des Zusammenschlusses größer sei als die zu befürchtende Wettbewerbsbeschränkung. Der Kauf des Publishers könne daher genehmigt werden.

Für die bevorstehende Übernahme war Taiwan offenbar keine größere Hürde mehr. Schon vor einigen Tagen sickerte durch, dass der Zusammenschluss des Techgiganten und des Publishers voraussichtlich am 13. Oktober 2023 abgeschlossen wird.

Nach der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft bleibt zumindest die “Call of Duty”-Reihe den PlayStation-Spielern erhalten. Über einen Zeitraum von zehn Jahren hinweg wurde eine Vereinbarung unterzeichnet. Einige andere Marken könnten – wie schon nach der Übernahme von Bethesda – exklusiv werden.

Und auch für Abonnenten des Xbox Game Pass wird sich inhaltlich einiges ändern. Denn die Spiele von Activision Blizzard werden früher oder später in das Angebot aufgenommen.

Microsoft plant, eine große Anzahl von Inhalten des Publishers im Xbox Game Pass und PC Game Pass anzubieten. Dies beinhaltet sowohl neue Titel als auch Spiele aus der umfangreichen Sammlung des Neuerwerbs. Allerdings wird die Aufnahme nicht sofort geschehen.

Activision Blizzard gab Anfang der Woche in einer Mitteilung bekannt, wann Spieler mit der Bereitstellung rechnen können.

„Während wir weiterhin auf die behördliche Genehmigung des Microsoft-Deals hinarbeiten, haben wir einige Fragen erhalten, ob unsere kommenden und kürzlich veröffentlichten Spiele über den Xbox Game Pass verfügbar sein werden“, so der Publisher.

It’s awesome to see anticipation building for Call of Duty®: Modern Warfare® III. As we continue to work toward regulatory approval of the Microsoft deal, we’ve been getting some questions whether our upcoming and recently launched games will be available via Game Pass.

While we…

— Activision Blizzard (@ATVI_AB) October 9, 2023