Cloud-Gaming: Ubisoft erwartet Netflixisierung der Gaming-Branche

Ubisoft konnte sich zugunsten einer neuen CMA-Entscheidung die Cloud-Streaming-Rechte der Spiele von Activision Blizzard sichern. Der Unternehmens-CEO begründete in einem Interview die Entscheidung.

Auch Ubisoft hat ein paar zugkräftige Marken in der Hinterhand.

Die britische CMA sorgte mit der Ankündigung, dass der geplanten Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft nicht stattgegeben werden könne, in diesem Jahr für Schlagzeilen. Doch nachdem sich die FTC in den USA nicht mit einer vergleichbaren Entscheidung durchsetzen konnte, verhalf der französische Publisher Ubisoft dem Xbox-Hersteller zu einer Rückkehr an den Verhandlungstisch.

Mit einem zeitlich begrenzten Verkauf der Cloud-Streaming-Rechte an Ubisoft konnten die britischen Wettbewerbshüter umgestimmt werden. Darauf lässt zumindest die vorläufige CMA-Entscheidung schließen. Die finale Entscheidung wird wahrscheinlich ähnlich ausfallen.

Ubisoft begründet Erwerb der Cloud-Streaming-Rechte

Doch warum entschied sich Ubisoft dafür, in die Breche zu springen und über viele Jahre zu einem zentralen Anbieter von Cloud-Streaming-Inhalten zu werden? Immerhin legte Google mit einem vergleichbaren Angebot einen beachtlichen Fehlstart hin und musste Stadia zwischenzeitlich wieder vom Markt nehmen.

Den Aussagen von Ubisofts CEO Yves Guillemot zufolge, habe das Streaming das Potenzial, die Spieleindustrie genauso zu revolutionieren, wie es die Fernseh- und Filmindustrie verändert hat.

„Als Netflix zum ersten Mal ankündigte, ins Streaming-Geschäft einzusteigen, fielen die Aktien des Unternehmens stark und es wurde viel Kritik geäußert“, so Guillemot. „Heute sehen wir, was aus ihnen geworden ist. Mit Videospielen wird es genauso sein, aber es wird Zeit brauchen. Und wenn es dann losgeht, wird es sehr schnell gehen“.

Zumindest 2023 sieht es nicht danach aus, dass sich das Cloud-Gaming zeitnah durchsetzen kann. So schätzt die Forschungsgruppe Omdia, dass Cloud-Gaming-Dienste in diesem Jahr 3,2 Milliarden Dollar einbringen werden. Das wären nur rund zwei Prozent der gesamten Verbraucherausgaben für Spiele. Zugleich geht man davon aus, dass sich diese Zahl in den nächsten fünf Jahren mindestens verdoppeln wird.

Laut Guillemot glaubt Ubisoft fest daran, dass viele Spiele in den nächsten fünf bis zehn Jahren gestreamt und in der Cloud produziert werden. Das habe den Publisher dazu bewogen, den Deal mit Microsoft voranzutreiben.

Vor allem für Schwellenländer interessant

Guillemot geht ebenfalls davon aus, dass die fortschreitende Entwicklung mobiler Technologien dazu führen wird, dass das Streamen von Spielen in Schwellenländern an Popularität gewinnt – insbesondere in den Ländern, in denen Konsolenspiele weiterhin nicht allzu sehr verbreitet sind.

„Länder, die sehr schnell vorankommen müssen, springen oft auf neue Technologien und überspringen die alten Methoden der alten Systeme“, so die Worte des Ubisoft-CEOs. „Wir glauben daher, dass [diese Regionen] schneller als andere auf Streaming und die Cloud umsteigen werden.“

Ebenfalls betonte er, dass die Cloud-Streaming-Rechte mit einer einmaligen Zahlung beansprucht werden konnten.

Wohin die Reise ebenfalls gehen könnte, verdeutlichte eine kürzliche Ankündigung: So gab Apple bekannt, dass das iPhone 15 Pro AAA-Spiele in Konsolenqualität unterstützen wird. Als eines der ersten Games plant Capcom die Veröffentlichung einer Portierung des Remakes von “Resident Evil 4”. Es soll in diesem Jahr zum Preis von 60 US-Dollar für die neue iPhone-Pro-Generation veröffentlicht werden.

