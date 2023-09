Starfield: Erste Zahlen – Bethesda feiert den größten Launch der Studiogeschichte

In einem aktuellen Interview, das in dieser Woche geführt und veröffentlicht wurde, wies Bethesda Softworks Todd Howard darauf hin, dass der Publisher von „Starfield“ nicht weniger als den größten Launch der Studiogeschichte erwartet.

In der Zwischenzeit liegen die ersten offiziellen Zahlen vor, die verdeutlichen, dass das von Bethesda Softworks ausgerufene Ziel erreicht wurde. Demnach bringt es „Starfield“ schon jetzt auf mehr als sechs Millionen Spielerinnen und Spieler, womit das Science-Fiction-Rollenspiel erfolgreicher startete als „The Elder Scrolls V: Skyrim“ oder „Fallout 4“.

Da „Starfield“ wie alle First-Party-Titel von Microsoft zum Launch über den PC Game Pass und den Xbox Game Pass angeboten wird, ist allerdings unklar, wie viele Nutzer auf die Abo-Dienste zurückzuführen sind und wie oft sich „Starfield“ ganz klassisch verkaufte.

Pünktlich zum Start des Early-Access-Zugriffs für alle Käufer des Premium-Upgrades beziehungsweise der Premium-Edition wurden Ende der vergangenen Woche die Reviews der internationalen Spielepresse veröffentlicht, denen sich entnehmen ließ, dass „Starfield“ von den Kritikern sehr positiv, wenn auch nicht überschwänglich aufgenommen wurde.

Während die Xbox Series X/S-Fassung derzeit bei einem Wertungsschnitt von 86 Punkten liegt, sind es bei der PC-Version 87 Punkte. Deutlich schwächer fällt der User-Score auf Metacritic aus. Hier kann aber wohl zu einem nicht zu unterschätzenden vom typischen Review-Bombing ausgegangen werden, mit dem Trolle auf Metacritic immer wieder Titel abstrafen, die exklusiv für andere Plattformen erscheinen.

Deutlich besser kommt das Science-Fiction-Rollenspiel beispielsweise auf Valves Gaming-Plattform Steam weg. Hier erhielt „Starfield“ nach mehr als 26.500 User-Reviews das Rating „Sehr positiv“.

„Starfield“ ist für den PC und die Xbox Series X/S erhältlich. Geht es nach Phil Spencer, dem Oberhaupt von Microsofts Gaming-Sparte, dann soll es das neue Werk der Bethesda Game Studios im besten Fall auf eine ähnliche Lebenszeit bringen wie das ungemein erfolgreiche „The Elder Scrolls V: Skyrim“ aus dem Jahr 2011.

Beispielsweise planen die Entwickler mindestens einen umfangreichen Story-DLC. Konkrete Details zu diesem wurden bislang allerdings nicht genannt.

