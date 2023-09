Starfield: Bethesda erwarten den erfolgreichsten Launch der Studiogeschichte

Kurz nach der Übernahme von Bethesda Softworks im Jahr 2021 gab Microsoft bekannt, dass das Science-Fiction-Rollenspiel „Starfield“ nur noch für den PC und die Xbox Series X/S erscheinen wird.

Anlässlich der offiziellen Veröffentlichung von „Starfield“ in dieser Woche ging Bethesdas Todd Howard auf die interne Erwartungshaltung ein und wies darauf hin, dass die Verantwortlichen von „Starfield“ nicht weniger als den bisher erfolgreichsten Launch in Bethesdas Studiogeschichte erwarten.

Ein Ziel, das durchaus realistisch anmuten dürfte, da sich den Daten von Playtracker entnehmen ließ, dass es das Rollenspiel bereits im Early-Access-Zugriff, der allen Käufern der Premium-Edition eingeräumt wurde, auf mehr als zwei Millionen Spielerinnen und Spieler brachte. Offizielle Nutzerzahlen stehen aktuell allerdings noch aus.

Im weiteren Verlauf des Interviews hob Todd Howard zudem die Vorteile bei der Entwicklung von Spielen hervor, die exklusiv für eine bestimmte Hardware entwickelt werden. Auch die Übernahme durch Microsoft und die damit verbundenen zusätzlichen Ressourcen hätten demnach positiven Einfluss auf die Entwicklung des ambitionierten Projekts gehabt.

„Wenn Sie etwas Exklusives entwickeln, können Sie sich umso mehr darauf konzentrieren. Sie wissen, dass dies die Hardware oder das Gerät ist, auf dem die Leute spielen, und die Fokussierung darauf führt immer zu einem besseren Produkt“, so Howard im Interview mit den Redakteuren von BBC.

Der Game-Director führte aus: “ Natürlich möchten Sie, dass die Leute darauf zugreifen können. Aber bei Xbox zu sein, bedeutet für uns eine leichtere Zugänglichkeit, und mir wurde gesagt, dass wir zum Start mehr Spieler erwarten als je zuvor, trotz des Erfolgs unserer früheren Spiele.“

„Starfield“ ist für den PC sowie die Xbox Series X/S erhältlich und kann natürlich über den PC Game Pass beziehungsweise den Xbox Game Pass gespielt werden. Von der internationalen Presse wurde das Science-Fiction-Rollenspiel sehr positiv, wenn auch nicht überschwänglich aufgenommen.

Based on our user sampling data so far, PlayTracker estimates #Starfield has far surpassed the 1M player milestone on both Steam and XBOX with just the Premium Edition buyers.

Sampling data comes in slowly, with a delay. Full launch is tomorrow, we’ll be watching the fireworks. pic.twitter.com/t9t3J7olbD

— PlayTracker (@PlayTrackerNet) September 5, 2023