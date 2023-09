Starfield: Ehemaliger Autor und Priester half bei der Entstehung der Religion

Bethesdas neueste IP "Starfield" hat in seinem großen Universum unter anderem auch gegensätzliche Religionen und Weltanschauungen zu bieten. Um die Religion "The Sanctum Universe" besonders glaubhaft darzustellen, wurde jemand angeheuert, der das Thema draufhaben dürfte: ein ehemaliger Autor, der nun eine Ausbildung zum Priester durchläuft.

Wenn die Spieler „Starfield“ mit seinen rund 1.000 Planeten erkunden, werden sie auch auf zwei recht gegensätzliche Weltanschauungen treffen. Bethesda schuf für das Rollenspiel die Religion „The Sanctum Universe“, bei der die Mitglieder in der Erforschung des Weltraums einen Beweis für das Göttliche sehen. Dem gegenüber steht die Atheisten-Gruppe „Enlightened“, die nicht an eine höhere Macht glaubt.

Um das Thema Religion in „Starfield“ möglichst realistisch darzustellen, heuerten die Entwickler einen Experten an: den ehemaligen Bethesda-Autoren Shane Liesegang, der mittlerweile eine Ausbildung zum katholischen Priester durchläuft.

Priester half beim Aufbau der Religion

Liesegang war zuvor an der Entwicklung von „The Elder Scrolls 5: Skyrim“ und „Fallout 4“ beteiligt, bevor er sich zu einem Jesuitenpriester ausbilden ließ. In einem Interview mit den Kollegen von Polygon gab Emil Pagliarulo, Lead Designer von „Starfield“, an, wie das Studio die beiden gegensätzlichen Glaubensrichtungen erschaffen hat und wie das Thema Religion im Allgemeinen behandelt wurde.

„[Religion] war eine Möglichkeit, über diese großen Konzepte zu sprechen, aber nicht zu tief in den Kaninchenbau abzutauchen – man will die Leute ja nicht beleidigen“, so Pagliarulo. „Wir hatten Shane Liesegang dabei, der einer unserer Autoren war. Er studiert jetzt, um ein Jesuitenpater zu werden. Wir haben mit ihm darüber gesprochen: Wenn wir das wirklich machen würden, diese Religion, was würden wir tun? Wie würden wir sie schreiben? Und so hat er uns beraten und etwas für uns geschrieben. Er hat für das Sanctum Universe geschrieben und das hat die Sache wirklich glaubhaft gemacht.“

Pagliarulo gab in dem Gespräch weiter an, dass „Starfield“ nicht verraten würde, welche der beiden Glaubensgemeinschaften am Ende recht behält. Stattdessen würde die Geschichte „offen für Interpretationen“ sein. „Starfield“ kann auf der Xbox Series X|S sowie auf dem PC bereits seit dem 1. September im Early Access gespielt werden. Regulär wird das SciFi-Rollenspiel für die beiden Plattformen am 6. September 2023 erscheinen.

