Starfield: Spencer hofft auf ähnliche Lebensdauer wie bei Skyrim

Wenn Bethesdas „Starfield“ am 6. September für Xbox Series X|S und den PC erscheint, sollen die Spieler jede Menge in dem Titel zu tun bekommen. Bethesdas Publishing-Chef Petes Hines gab an, dass er selbst bei 150 bis 160 nicht einmal annähernd alles in dem SciFi-Universum gesehen hat.

Bei der scheinbaren Masse an Inhalten hofft der Xbox-Chef Phil Spencer, dass die Nutzer auch in zehn Jahren noch Spaß an dem Spiel haben, ähnlich dem ebenfalls von Bethesda stammenden „The Elder Scrolls 5: Skyrim“. Dafür soll der Titel auch noch lange nach dem Start unterstützt werden.

„Starfield“ soll ähnliche „Beine“ bekommen wie „Skyrim“

Bei einem Interview mit unseren Kollegen von IGN sprach der Xbox-Chef Phil Spencer unter anderem auch über das kommende „Starfield“. In dem Gespräch wurde Spencer gefragt, ob man sich bei dem SciFi-Spiel die gleichen Gedanken über die Mod-Community gemacht habe, wie bei „Skyrim“ und in wie weit der Titel in Zukunft unterstützt werden würde.

„Ich möchte nicht verraten, worüber das Team nachgedacht hat“, so Spencer. „Aber wenn man Bethesda ist und die „Beine“ und die Unterstützung gesehen hat, die Skyrim bekommt, selbst heute noch, wenn man sich anschaut, was die Modder gemacht haben, dann ist das in die Überlegungen eingeflossen, was Starfield sein sollte und wie die Leute das Spiel aufnehmen werden. Unsere Hoffnung ist, dass es ein weiteres Spiel ist, das noch ein Jahrzehnt oder länger nach der Veröffentlichung existiert und den Leuten immer noch Spaß macht.“

Im vergangenen Juni erst konnte Bethesda verkünden, dass „The Elder Scrolls 5: Skyrim“ rund zwölf Jahre nach seinem ursprünglichen Release 60 Millionen Exemplare absetzen konnte. Damit ist das Rollenspiel das siebtmeistverkaufte Videospiel hinter Krachern wie „Minecraft“, „GTA 5“ und „Mario Kart 8 Deluxe“. Seinen Release feierte „Skyrim“ am 11. November 2011, wird mittlerweile aber in den aktualisierten Versionen „Special Edition“ und „Anniversary Edition“ für mehrere Plattformen angeboten.

