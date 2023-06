The Elder Scrolls 5 Skyrim: Bethesda enthüllt beeindruckende Verkaufszahl

The Elder Scrolls 5 Skyrim:

"The Elder Scrolls 5: Skyrim" hat einen neuen Meilenstein hinter sich gelassen. In einem Interview verwies Bethesdas Todd Howard auf 60 Millionen Kopien, die abgesetzt wurden.

Bethesda hat zu „The Elder Scrolls 5: Skyrim“ eine neue Verkaufszahl herausgegeben. So sprach der Game Director Todd Howard in einem Interview von 60 Millionen Exemplaren, die in den vergangenen zwölf Jahren erreicht werden konnten.

Die neue Verkaufszahl bedeutet, dass „The Elder Scrolls 5: Skyrim“ das siebtmeistverkaufte Videospiel ist, hinter Dauersellern wie „Mario Kart 8 Deluxe“, „PUBG“ und einst „Wii Sports“. Angeführt wird die Bestenliste von „Minecraft“, was erklärt, warum Microsoft in dieser Woche 150 Millionen aktive Xbox-Spieler melden konnte. Platz 2 geht an „GTA 5“ mit 180 Millionen Verkäufen.

Zudem bedeutet die neue Zahl, dass „The Elder Scrolls 5: Skyrim“ in den vergangenen sieben Jahren 30 Millionen Mal verkauft wurde, denn 2016 war von 30 Millionen Exemplaren die Rede, die bis zu diesem Zeitpunkt abgesetzt werden konnten. Mutmaßlich hat zum neuen Erfolg nicht zuletzt die Anniversary Edition aus dem Jahr 2021 beigetragen, die dem Spiel eine Reihe zusätzlicher Inhalte bot.

Skyrim ist auch in der PS Plus-Bibliothek enthalten

Spieler, die sich bisher nicht mit „Skyrim“ beschäftigt haben und eine PlayStation Plus-Mitgliedschaft ab der Extra-Stufe ihr Eigen nennen, können die Special Edition ohne Zusatzkosten aus der Bibliothek laden. Die „The Elder Scrolls 5: Skyrim Anniversary Edition“ kostet 54,99 Euro, ist aber auch hin und wieder für um die 20 Euro im Sale vertreten – zuletzt bis Anfang Juni.

Veröffentlicht wurde „The Elder Scrolls 5: Skyrim“ im Jahr 2011 – damals noch für die PS3-Generation. Es folgten in den Jahren danach aktualisierte Versionen für die PS4- und PS5-Generationen. Ebenfalls ist der Titel für Switch und Xbox-Konsolen erhältlich.

Beim Nachfolger „The Elder Scrolls 6“ wird die Zielgruppe deutlich eingeschränkt. So deutete Microsoft, der neue Inhaber der Marke, schon im vergangenen Jahr an, dass es sich bei diesem Titel seit der Übernahme von Bethesda um ein Exklusivprojekt für Xbox-Systeme handelt.

Auch „Starfield“ wurde in ein Exklusivspiel umgewandelt, womit PlayStation-Spieler – und damit eine sehr große Zielgruppe – ausgesperrt werden. Verkaufszahlen sind aufgrund der Fokussierung auf den Xbox Game Pass aber ohnehin nicht mehr zu erwarten.

Wann „The Elder Scrolls 6“ erscheinen wird, ist weiterhin offen. Zunächst bereitet sich Bethesda auf den Launch von „Starfield“ vor, das aufgrund der Beschränkung auf 30 FPS in dieser Woche Diskussionen aufflammen ließ. Allerdings sorgte sogar ein „God of War“-Entwickler für die Verteidigung der Entscheidung.

