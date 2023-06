Starfield: God of War-Entwickler verteidigt 30 FPS

Sprechen 30 FPS im Fall von "Starfield" für ein unfertiges Spiel? Nein, sagt ein "God of War"-Entwickler und rückt die jüngsten Mutmaßungen ins rechte Licht.

Die am vergangenen Sonntag präsentierten Gameplay-Szenen aus dem kommenden Xbox- und PC-Spiel „Starfield“ machten einen überzeugenden Eindruck. Weniger überzeugt waren viele Spieler von der Ankündigung, dass der Titel nur 30 FPS unterstützen wird.

Und nachdem gar behauptet wurde, dass Käufer aufgrund dieser Beschränkung ein unfertiges Spiel in die Hand gedrückt bekommen, schaltete sich ein Entwickler aus dem „God of War“-Studio ein.

Dannie Carlone, ein Senior Staff Environment Artist bei Sony Santa Monica, der zuvor an „God of War Ragnarök“ mitwirkte, verwies darauf, dass die 30 FPS längst kein Hinweis darauf seien, dass „Starfield“ in einem unfertigen Zustand auf den Markt kommt.

„Ich möchte klarstellen, dass es kein Zeichen für ein unfertiges Spiel ist – es ist eine Entscheidung“, so Carlone. „60 FPS in diesem Umfang wären ein großer Schlag für die visuelle Wiedergabetreue. Ich vermute, dass sie einen nahtlosen Look und weniger Pop-In anstreben.“

Details sollen oberste Priorität haben

In einem weiteren Tweet erklärte Carlone, dass einige Spiele durchaus einen Performance-Modus anbieten, der die Auflösung zugunsten einer höheren Framerate senkt. Doch Bethesda habe sich offenbar dazu entschlossen, dass visuelle Details oberste Priorität haben.

„Es könnte 1080p bei 60 Bildern pro Sekunde oder eine andere variable Auflösung bei 60 FPS sein. Sie wollen es aber bei 30 FPS und 4K halten und die Grafik auf ein hohes Niveau in diesem Maßstab bringen“, so der Sony Santa Monica-Mitarbeiter weiter.

Im Fall von „God of War Ragnarök“ wurden für die PS5 ganze sechs Grafikmodi mitgeliefert, darunter Optionen mit 60 FPS, die Auswirkungen auf die grafische Qualität haben. Bei der Wahl von 30 FPS erhalten die Spieler eine volle 4K-Auflösung. Allerdings lassen sich die Spiele nur sehr bedingt miteinander vergleichen.

Der „Starfield“-Director Todd Howard bestätigte die 30 FPS von „Starfield“ vor einigen Tagen in einem Interview mit IGN. Demnach werde das Spiel auf 30 FPS beschränkt, um eine solidere Leistung zu bieten. Laut seiner Aussage sei es keine Überraschung, wenn man sich die Spiele von Bethesda anschaut, mit „riesigen, offenen Welten, voll dynamisch, hyper detailliert, wo alles passieren kann“.

Dennoch spalten die 30 FPS von „Starfield“ die Ansichten vieler Spieler. Während ein Teil einer beeindruckenden Grafik den Vorzug gibt, möchten andere Spieler in der laufenden Generation nicht mehr auf 60 FPS oder zumindest ein Framerate, die 30 FPS übersteigt, verzichten. Was meint ihr dazu?

